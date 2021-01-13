Политика

Сенатор Елена Бибикова ответила Жириновскому об отсутствии «самородков» среди женщин в политике

Замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова не согласилась с мнением лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что в политике современной России среди женщин нет «самородков». «Любая женщина в исполнительной, законодательной власти – это личность, которая добилась многих успехов не только в трудовой деятельности, как правило, у нее есть семья», - сказала Елена Бибикова в комментарии, который приводит РИА «Новости».

Она подчеркнула, что в сенаторском корпусе много женщин – представителей регионов, которые активно занимаются вопросами социальной политики, поддержкой семьи и детей.

Не согласна Бибикова и с заявлением Жириновского о том, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко – «чисто от чиновников». «Вокруг нее постоянно кипит работа, сформирован клуб женщин – лидеров на международном уровне, поддерживаются инициативы женщин внутри страны», - сказала она.

Парламентарий также отметила, что женщины давно доказали свою успешность и в бизнесе, на руководящих должностях. «В итоге можно сказать о том, что именно женщины воспитывают тех мужчин, которые в дальнейшем добиваются успехов в жизни», - заключила она.