Политика

Антон Минаков о протестной активности, сарафанном радио и пятиминутках гнева

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 27 января. Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Ведущий Александр Савенко обсудил с ним работу фракции либерал-демократов в региональном парламенте, подготовку партии к выборам 2021 года и другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Александр Савенко: Начнем с самой актуальной политической темы — недавней акции оппозиции, которая прошла 23 января. Антон Александрович, ваше отношение к этой протестной активности?

Антон Минаков: Мы всецело поддерживаем право народа на протестные мероприятия, но они должны быть согласованы. Нельзя забывать, что сейчас пандемия, и такие мероприятия могут быть опасны для граждан. Лично я уважаю право гражданина высказывать свое мнение на ту или иную ситуацию (а ситуация в данном случае была достаточно громкой). Это ситуация с Алексеем Навальным (или, как его любят называть, с берлинским пациентом), это новые антироссийские акции, непонятная история с ФСБ, которая за ним то ли следила, то ли не следила. Еще раз повторюсь: я уважаю право на выражение позиции, но если это и делать, то в рамках закона.

Александр Савенко: Вы находите какое-то сходство этих акций с тем, что происходило и до сих пор происходит на Дальнем Востоке? Имею в виду «хабаровизацию», о которой вы говорили прежде.

Антон Минаков: Какого-то сходства я здесь не вижу. Причина для этих многочисленных митингов была абсолютно другая. В Хабаровске не совсем понятна ситуация с нашим губернатором (он член ЛДПР), и митинги проходили каждый день в течение месяцев. Здесь же были протесты, скорее, не за Навального, а против действующей власти.

Александр Савенко: Ваш прогноз, следует ли ожидать продолжения протестной активности? Как, по вашему мнению, все это может повлиять на год больших выборов (я напомню, что в этом году нам предстоят выборы депутатов Госдумы, а в нашем регионе пройдут еще и выборы депутатов областного Собрания)?

Антон Минаков: Думаю, что конкретно Псковскую область волна митингов и протестов не захлестнет. Вполне допускаю, что какие-то мероприятия будут проходить в Москве и Санкт-Петербурге, но в Псковской области и своих проблем достаточно — более существенных, чем ситуация с Навальным, которая на регион в принципе никак не влияет.

Александр Савенко: Совершенно верно. Не считаете ли вы, что ухудшение социально-экономического положения или проблемы в здравоохранении, происходящие на фоне пандемии, могут привести к тому, что протест станет более массовым? Не прогнозируете такую тенденцию?

Антон Минаков: Хотелось бы призвать граждан, посещающих такие акции. Господа, давайте не будем забывать о том, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму, Псковское областное Собрание, а также муниципальные избирательные кампании, поэтому у вас будет прекрасная возможность показать свое отношение к действующей власти.

Александр Савенко: Как думаете, на руку ли будет ЛДПР то, что происходит? Надо понимать, что участники акций сейчас — это несистемная оппозиция, которая, скорее всего, в выборах участвовать не будет, в том числе потому, что со стороны власти будут препятствия. А ЛДПР — системная оппозиция, которая с большой вероятностью будет в числе участников выборов и на федеральном, и на региональном уровне. Как вы думаете, вам на руку будет то, что происходит в начале года? Даст ли это вам какие-то дополнительные голоса и очки?

Антон Минаков: В какой-то степени да. ЛДПР хоть и системная, но оппозиция, и это достаточно ярко прослеживается во всех наших действиях. Мы не голосовали за бюджет, мы критикуем правительство. ЛДПР - старейшая партия России и в то же время самая молодая в Европе по среднему возрасту депутатов. Поэтому, думаю, в любом случае нам протестные настроения принесут какую-то пользу на выборах. Мы выступаем за интересы большинства граждан. Как выражается Владимир Вольфович, мы не левые и не правые - ЛДПР идет по центру.

Александр Савенко: Вы сейчас уже ощущаете, что подготовка к выборам 2021 года уже стартовала? В чем это выражается?

Антон Минаков: Я не могу сказать, что наша активность усиливается только перед выборами. Мы работаем все пять лет созыва на максимуме своих возможностей. Перед новым годом у вас была программа «Сообразим на троих», где вы предложили идею: а давайте придем в парламентские партии и посмотрим, чем они там занимается. Мне эта идея очень понравилась. Нам, например, приходится снимать дополнительные площади для хранения документов. К нам поступают сотни, тысячи обращений граждан ежегодно, и мы готовы к вашему приходу. Возвращаясь к выборам, повторюсь, что ЛДПР равномерно работает в межвыборный период, в течение пяти лет. Мы стараемся не уподобляться тем партиям, которые 4,5 года сидят спокойно и тихо, а под выборы просыпаются и начинают показывать активность. У нас были в течение этого созыва и автобусы из Москвы, и агитпоезда. Это наша стандартная активная работа.

Александр Савенко: А в чем она выражается?

Антон Минаков: Мы нацелены на работу с избирателями. В этом цель агитпоездов. Мы приезжаем в районы, общаемся с гражданами, идет прием обращений. Это помогает нам выявить острые проблемы каждого конкретного района и продумывать план их решения.

Александр Савенко: На данный момент у вас, как у руководителя регионального отделения ЛДПР, уже есть понимание того, с какой стратегией и тактикой партия пойдет на эти выборы? Каковы основные пункты программы, с которой вы пойдете на выборы?

Антон Минаков: Я разработал ряд предложений по агиткампании, по списку кандидатов как в Госдуму, так и в Псковское областное Собрание.

Александр Савенко: Как интересно! Скажите, пожалуйста, как вы видите первую «тройку» списка ЛДПР на выборах в областное Собрание?

Антон Минаков: Я пока не хотел бы раскрывать эти вещи. У меня есть предложения, а решение выносится коллегиально. В первую очередь, в Москве проходит Высший совет и дает какие-то рекомендации, а потом на их основании собирается региональная конференция, где делегаты утверждают список. Но могу немного раскрыть карты: первым по списку традиционно пойдет Владимир Вольфович Жириновский.

Александр Савенко: Опередили меня, это был мой следующий вопрос. Сколько сейчас говорится о том, что россияне уже устали от несменяемых лидеров парламентских партий - и коммунистов, и ЛДПР. 30 лет уже Жириновский постоянно в центре внимания, накопилась усталость, объективно - это так. Тем более выборы в Псковское областное Собрание. Почему на него ставка?

Антон Минаков: Это у Владимира Вольфовича накопилась усталость? Вы совершенно не правы. Я сам работал в Москве и проходил стажировку в Госдуме, мне было лет 25, и одной из наших задач было сопровождение его на мероприятиях. Мы к вечеру уже так выматывались, что рук и ног не чувствовали, а у Владимира Вольфовича были планы до ночи: «Так, ребята, сейчас вот туда съездим, а в 23.30 еще там мероприятие проведем»...

Александр Савенко: Никто не спорит, что работоспособность у него высокая. Речь о другом. Время меняется, появляются новые лидеры. Мы наблюдаем, какой интерес к тем, кто появился в последнее время. Встает вопрос об обновлении политических партий.

Антон Минаков: Что касается обновления, ЛДПР - самая молодая партия в России и Европе. Да, у нас есть лидер, он очень харизматичный, имеет огромный опыт гражданской службы, политический опыт. Но в целом ЛДПР обновляется постоянно в отличие от других партий. Я не буду говорить конкретные названия, чтобы потом не попасть под судебные процессы, но все прекрасно понимают, о каких партиях я говорю. Там уже на десятки лет расписано, чей сын кем станет. В ЛДПР такого нет, и обновление у нас идет постоянно.

Александр Савенко: Что касается кандидатов на выборы 2021 года, кого вы видите кандидатом-одномандатником на выборах в Госдуму, кто, по вашему мнению, может быть включен по партспискам. И, может, обозначите, кого вы видите в качестве кандидата по одномандатным округам в областное Собрание.

Антон Минаков: Александр, вы мне опять задаете вопрос, от которого я попытался вежливо уйти.

Александр Савенко: Работа у меня такая.

Антон Минаков: Хорошо. Здесь большой тайны нет. Я подготовил ряд предложений по кандидатурам, которые буду защищать в Москве на Высшем Совете. Партсписок по заксобранию будет возглавлять Владимир Вольфович. Это установка Центрального аппарата, причем так поступает не только ЛДПР. Недавно о своей готовности возглавить список «Единой России» заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Но всем прекрасно понятно, что он не пойдет в законодательное Собрание и пост губернатора не сдаст. В данном случае он идет в целях агитации, как медийная личность. И это абсолютно нормально.

Александр Савенко: Хорошо. С Жириновским понятно. А кто пойдет от ЛДПР на потенциально проходных местах? Кто и сейчас?

Антон Минаков: Тот макет, который я хочу предложить Высшему совету, мы разрабатывали несколько месяцев. Мы закрываем сто процентов вакансий, убежден, что все кандидаты будут зарегистрированы и максимально покажут себя на этих выборах и после них, чтобы потом граждане не пожалели, что их выбрали. И здесь у нас некое отличие от других партий. У нас серьезная партийная дисциплина, и после выборов контроль за избранными депутатами со стороны партии усиливается в разы. Мы постоянно фиксируем, кто к нам обратился на приеме, скольким нам удалось помочь и так далее. Вы задали вопрос про Госдуму, и здесь я хотел бы снова попробовать свои силы и бороться самому. Но, опять же, это мое желание, а решение будет приниматься коллегиально на региональной конференции в начале лета.

Александр Савенко: Куратор Псковской области от ЛДПР Антон Морозов, как я понимаю, войдет в список группы? По крайней мере, он проявляет активность, бывает в регионе.

Антон Минаков: Я бы не говорил об этом на сто процентов. Он также курирует Ростовскую, Новгородскую, Тверскую области. Тут возможны варианты.

Александр Савенко: Понятно. Что касается фракции ЛДПР в областном Собрании, в нее входят ваши коллеги Сергей Литвиненко и Юрий Павлинов. Будут ли они участвовать в выборах и каков их вклад в общее партийное дело?

Антон Минаков: Надеюсь, и Сергей Григорьевич, и Юрий Александрович будут участвовать в этой кампании. Надеюсь и не сомневаюсь. На мой взгляд, они очень хорошо проявили себя за пять лет работы. Юрий Павлинов прекрасно наладил работу по югу области. Не сомневаюсь, что он и дальше будет участвовать в выборах, ему интересно этим заниматься. То же касается и Сергея Литвиненко. В течение пяти лет я не помню ни одного раза, чтобы он где-то как-то увильнул от работы и не оказал помощь региональному отделению. Не помню ни одной благотворительной акции с участием ЛДПР, в которой он бы не поучаствовал.

Александр Савенко: Я правильно понимаю, что, если бы при сокращении численности депутатов областного Собрания с 44 до 26 число членов фракции ЛДПР осталось прежним — 3 человека, то вы бы не возражали, чтобы она продолжила работу в прежнем составе — Минаков, Павлинов и Литвиненко?

Антон Минаков: Я бы, безусловно, не возражал. Но не я принимаю решение. Его должны принимать избиратели. Если они окажут нам такую честь и позволят продолжить свою работу, будем бесконечно благодарны. Что касается «удастся ли сохранить», давайте вспомним тенденцию предыдущих созывов. У КПРФ было 9 мандатов, стало 5. У «Справедливой России» было 5 - стало 2. У ЛДПР было три - чуть было четвертый не добрали. По рейтингу мы свои результаты на выборах в заксобрание улучшили, а это говорит о том, что избиратель видит плоды нашей работы.

Александр Савенко: Следует ли ожидать от либерал-демократов каких-то неожиданностей на выборах? Возвращения Сергея Макарченко в ряды кандидатов, например, или чего-нибудь еще?

Антон Минаков: Не думаю, что будут какие-то неожиданные возвращения и сюрпризы.

Александр Савенко: Ну одно неожиданное возвращение у вас не так давно произошло. Я имею в виду ваш камбэк на пост регионального координатора ЛДПР вместо Артема Васильева. Кстати, этот процесс прошел безболезненно, без обид?

Антон Минаков: Позволю себе опять не согласиться, что это возвращение было неожиданным. Эта тенденция пошла по всей стране: руководство партии приняло решение в тех регионах, где сокращается количество депутатов заксобраний или где тяжелая политическая ситуация, ставить координаторами людей, у которых уже есть опыт проведения и участия в выборах. Прошло это безболезненно. Почему какие-то «болезни» должны быть, я не понимаю. Мы работаем единой командой. Артем прекрасно отработал по региону, сейчас занимает одну из руководящих должностей — он координатор по городу Пскову. Никакого негатива и политических сплетен. Это не про ЛДПР.

Александр Савенко: Насколько я понимаю, важнейшие выборы для Артема будут в следующем году — это выборы в Псковскую городскую Думу?

Антон Минаков: Да.

Александр Савенко: Не могу пройти мимо темы начала нового сезона Псковского областного Собрания. По сути начинается заключительный отрезок: осталось полгода, а дальше выборы нового созыва. Какие у депутатов от ЛДПР планы на этот период?

Антон Минаков: Мы будем дорабатывать наши законопроекты. Есть политические структуры, которые только повышают налоги, пенсионный возраст, которым лишь бы отобрать. Мы работаем в обратную сторону. В ноябре мы подали в областное Собрание законопроект, освобождающий с этого года всех участников боевых действий от транспортного налога. Но есть нюанс. Я вносил законопроект, в котором прописано, что транспортным налогом не будут облагаться транспортные средства до 150 лошадиных сил, но, к сожалению, администрация региона внесла поправки в мой законопроект, снизив эту цифру до 100 лошадиных сил. Мы приняли эти поправки, нам пришлось согласиться, иначе закон не был бы принят вообще. Но сто лошадиных сил в 21 веке... Сложно представить себе такой автомобиль. Сейчас я занимаюсь внесением в свой же законопроект «антипоправок» на поправки администрации области, попробую эту цифру увеличить хотя бы до 120 лошадиных сил. И это лишь последний пример. В течение пяти лет какие-то партии пытались как можно больше у населения забрать, а мы по копеечкам стараемся возвращать.

Александр Савенко: А уже известно, вернется ли в этом году традиция выступлений представителей фракций перед началом сессий Псковского областного Собрания — так называемых «пятиминуток гнева»?

Антон Минаков: Очень надеюсь, что эта традиция пятиминуток вернется в регламент. Это площадка, где мы можем поднять остросоциальные, наболевшие темы или вопросы, с которыми к нам обращается избиратель. В условиях пандемии мы с уважением относимся к организационным мерам. Надо понимать, что ковид — это не шутка, многие страны от него пострадали, поэтому мы с уважением относимся к ограничениям, в том числе и в рамках областного Собрания. Но очень жаль, что у нас отобрали эту площадку для высказывания своей позиции. Надеюсь, ситуация пойдет на спад, и мы вернемся не только к нормальной деятельности в Псковском областном Собрании, но и к нормальной повседневной жизни.

Александр Савенко: Если представить, что уже завтра у вас появится возможность выступить с «пятиминуткой гнева», какой бы вопрос вы подняли?

Антон Минаков: Я бы поднял вопрос по поводу отключений электроэнергии в Псковской области.

Александр Савенко: У вас же будет такая возможность на парламентском часе.

Антон Минаков: Но выступать-то по вопросу будет другой человек, а у нас будет возможность только задать коротенькие вопросы. Я бы поднял тему, почему у нас, в регионе с лозунгом «Россия начинается здесь», идут сотнями отключения в населенных пунктах, почему в 21 веке на границе с Европой люди должны сидеть со свечками. Смотрю на январских праздниках - Псковская область на федеральных каналах. И что вы думаете, по хорошему поводу? Нет.

Александр Савенко: Не могу не обратиться к актуальной теме, о чем ЛДПР говорит последние месяцы. В сентябре прошли выборы главы Себежского района, на которых был зарегистрирован кандидат от ЛДПР Алексей Харлашин. По жалобе кандидата от другой партии - «Партии Роста» - его сняли. Затем, после вмешательства Жириновского, восстановили, но это произошло уже в один из дней трехдневного голосования. Ваш кандидат не победил, занял последнее место. Вы пытаетесь добиться отмены итогов выборов, считая, что с вашим кандидатом поступили несправедливо. Вместе с тем, ваши оппоненты тоже проявляют активность. И сегодня Верховный суд отменил решение по восстановлению Харлашина на выборах главы Себежского района. Прокомментируйте, пожалуйста, что там происходит?

Антон Минаков: Да, это так. Я узнал об этом только что, пока ехал к вам на эфир. Да, Верховный суд отменил решение Кассационного суда о восстановлении Алексея Харлашина в качестве кандидата. Почему он вообще был снят и почему было подано исковое заявление, лишний раз не буду повторяться. Мы все прекрасно знаем, кто такой Игорь Романов. Сложно сосчитать, во скольких избирательных кампаниях он участвовал даже за прошлый год. На мой взгляд, это такой кандидат, который идет на выборы выполнять определенные распоряжения определенных людей. Считаю, в Себежском районе у нас был очень сильный кандидат, и определенные политические структуры решили таким некрасивым образом избавиться от конкурента. Справедливо это или нет, пусть решают наши избиратели. Я просто хочу напомнить, что Алексея Харлашина сняли, потому что в документах в графе «имущество за границей» вместо «нет» он поставил прочерк, и это послужило серьезнейшим поводом, чтоб вынести ситуацию на федеральный уровень. Ну не чушь ли это, извините меня? Конечно, чушь. К сожалению, есть политические силы, которые не гнушаются никаких моментов и готовы опускаться ниже некуда, таким образом избавляясь от серьезных конкурентов.

Александр Савенко: Ваши дальнейшие действия? Всё - останавливаетесь?

Антон Минаков: Не могу пока конкретно ответить. В ближайшее время буду связываться с депутатом-куратором Псковской области в Госдуме, с Центральным аппаратом, чтобы выработать план дальнейших действий. На 4 февраля назначено судебное заседание областного суда. Как в дальнейшем будем выстраивать линию защиты, будем решать в ближайшие часы.

Александр Савенко: В целом каковы планы ЛДПР на 2021 год, какие тут магистральные направления?

Антон Минаков: Сложно сказать за всю ЛДПР: у фракции в Псковском областном Собрании свои обязанности, у регионального отделения — свои. Год очень важный, это год выборов в Госдуму и новый созыв Псковского областного Собрания, поэтому будем максимально активизировать работу на местах по всем районам. А работа наша нацелена, в первую очередь, на отработку обращений граждан. Потому что у нас нет таких административных и финансовых ресурсов, как у партии власти и провластных партий, поэтому основной наш принцип агитации: «Помоги человеку решить проблему, и сработает сарафанное радио - завтра об этом узнает весь дом».