Навальный: ситуация в развитии

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 февраля. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой главное общественно-политическое событие минувших суток - решение судьбы оппозиционного политика Алексея Навального.
Вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок - 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока домашнего ареста оппозиционер проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. И во время судебного заседания, и сразу после оглашения приговора в отношении сторонников Навального, которые собрались у здания суда и в других точках Москвы (люди были безоружны и не агрессивны), полицейские применяли силовые действия и задержания. Всему этому сюжету предшествовали возвращение оппозиционера из Германии в Россию и его арест. Был обнародован фильм-расследование, в котором Алексей Навальный представил сведения, компрометирующие президента страны Владимира Путина. Затем по всей стране прокатились несанкционированные акции поддержки сторонников Навального, многие активисты были задержаны.
Ситуация развивалась стремительно. Ее оценки в целом и с учетом оглашенного накануне приговора звучат разные. Одни говорят, что приговор незаконен и политически мотивирован, и что власть ведет себя неадекватно, а также что протесты получат свое дальнейшее развитие в регионах, а не только в столичных городах, где много сторонников Навального из числа активной и креативной молодежи. Другая точка зрения заключается в том, что действия властей сообразны ситуации: приговор законен, силовики применяют в отношении участников несанкционированных акций необходимые и оправданные меры, а протесты не распространятся дальше столичных городов, их участники — лишь небольшой сегмент общества, не выражающий мнения народных масс. Сегодня на эту тему «Дневной дозор» пообщался с представителями псковского политического класса, сторонниками позиции Алексея Навального, участниками протестных акций и политологами.
За минувший год 11 тысяч россиян, осужденных условно и нарушивших порядок при этом виде наказания, получили реальные сроки. Оппозиционер Алексей Навальный имел 3,5 года условного срока. За время условного срока, причем, до периода лечения в Германии, он совершил больше 10 нарушений, в связи с чем суд и назначил ему реальный срок. Так о какой политизации приговора может идти речь? Таково мнение людей, которые согласны с решениями Фемиды и в целом с действиями властей в отношении сторонников Навального. Так, депутат Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов, по мнению которого Алексей Навальный - это «интриган» и «предатель Родины», уверен: никаких политических последствий в плане распространения протестов по регионам страны не будет. Действия против самого Навального и его сторонников со стороны властей, по мнению депутата, адекватны.
Приговор в отношении Алексея Навального считает противозаконным лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Его мнение — оппозиционер осужден по уже несуществующей статье, решение политическое.
В настоящий момент есть определенная политическая турбулентность, которая будет усиливаться тем больше, чем ближе сентябрьские выборы. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов. Отметим, либерал-демократы к акциям в поддержку Навального не присоединились, однако Антон Морозов дал понять: ЛДПР активизирует свои действия в работе с избирателями, но не в плане подогрева несанкционированных акций, а предлагая программу действий партии по решению многих проблемных вопросов в стране.
Сторонник действий Алексея Навального, экс-координатор псковского штаба оппозиционера Валентин Болдышев, который был задержан во время протестных акций в Пскове, абсолютно уверен, что активность выступлений против действий власти будет нарастать по всей стране. Решение суда в отношении Алексея Навального Валентин Болдышев называет «концом нормальных отношений России с Европой и Америкой». А те силовые действия, которые применяла накануне полиция к протестующим в столице — агония власти, считает он.
КПРФ, как и ЛДПР, не поддержали протестных акций сторонников Алексея Навального. Хотя в их рядах есть радикальная группа, которая не довольна руководящей ролью и позицией лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Представители этой группы считают, что нужно использовать сложившуюся нестабильность и объединяться с навальнистами в протестной активности. Однако широкие массы компартии резко против участия в несанкционированных акциях. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко в комментарии «Дневному дозору» заявил, что раскол в рядах КПРФ - это надуманная информация и действия провокаторов.
Регионы не поддержат протестов, которые сейчас проводят сторонники Навального в столичных городах, - такое мнение нашей программе высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, присутствие иностранных дипломатов на процессе для многих россиян показало, откуда дует ветер.
Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Алексея Навального сейчас предсказать трудно. Однако понятно, что власти будут пытаться нивелировать протестную активность. И, вероятнее всего, спокойно переместят оппозиционера к месту отбывания наказания, минимизируя любую информацию, которая касается персоны Навального. Сторонники оппозиционера, наверняка, будут использовать любой повод, чтобы обратить внимание на своего лидера. И таким образом подогревать протестную активность. Будем следить за развитием ситуации.