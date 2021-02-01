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Политика

Навальный: ситуация в развитии

03.02.2021 18:56|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 февраля. В центре внимания ведущей Любови Кузнецовой главное общественно-политическое событие минувших суток - решение судьбы оппозиционного политика Алексея Навального.

Вечером 2 февраля Симоновский суд Москвы отменил условное осуждение Алексея Навального по делу «Ив Роше» и назначил ему реальный срок - 3,5 года колонии общего режима. С учетом срока домашнего ареста оппозиционер проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. И во время судебного заседания, и сразу после оглашения приговора в отношении сторонников Навального, которые собрались у здания суда и в других точках Москвы (люди были безоружны и не агрессивны), полицейские применяли силовые действия и задержания. Всему этому сюжету предшествовали возвращение оппозиционера из Германии в Россию и его арест. Был обнародован фильм-расследование, в котором Алексей Навальный представил сведения, компрометирующие президента страны Владимира Путина. Затем по всей стране прокатились несанкционированные акции поддержки сторонников Навального, многие активисты были задержаны.

Ситуация развивалась стремительно. Ее оценки в целом и с учетом оглашенного накануне приговора звучат разные. Одни говорят, что приговор незаконен и политически мотивирован, и что власть ведет себя неадекватно, а также что протесты получат свое дальнейшее развитие в регионах, а не только в столичных городах, где много сторонников Навального из числа активной и креативной молодежи. Другая точка зрения заключается в том, что действия властей сообразны ситуации: приговор законен, силовики применяют в отношении участников несанкционированных акций необходимые и оправданные меры, а протесты не распространятся дальше столичных городов, их участники — лишь небольшой сегмент общества, не выражающий мнения народных масс. Сегодня на эту тему «Дневной дозор» пообщался с представителями псковского политического класса, сторонниками позиции Алексея Навального, участниками протестных акций и политологами.

За минувший год 11 тысяч россиян, осужденных условно и нарушивших порядок при этом виде наказания, получили реальные сроки. Оппозиционер Алексей Навальный имел 3,5 года условного срока. За время условного срока, причем, до периода лечения в Германии, он совершил больше 10 нарушений, в связи с чем суд и назначил ему реальный срок. Так о какой политизации приговора может идти речь? Таково мнение людей, которые согласны с решениями Фемиды и в целом с действиями властей в отношении сторонников Навального. Так, депутат Псковского областного Собрания, единоросс Алексей Севастьянов, по мнению которого Алексей Навальный - это «интриган» и «предатель Родины», уверен: никаких политических последствий в плане распространения протестов по регионам страны не будет. Действия против самого Навального и его сторонников со стороны властей, по мнению депутата, адекватны. 

«Политических последствий, наверное, не будет. Я не считаю его политиком. Интриганом - да, а политиком - нет. Может, люди с ограниченным взглядом на жизнь, и выйдут. А к политике этот человек не имеет никакого отношения. Это предатель Родины. Люди не совсем грамотные и политически зрелые, конечно, могут, но я не думаю, что это касается массового политического движения. Этот человек не на политической арене, он на арене нашей жизни как предатель Родины. На мой взгляд, чем конкретнее мы будем действовать сейчас, тем больше в будущем люди будут думать о том, что они делают. Чтоб не было такого, как эти «герои» интернета стоят сопли жуют, извиняются перед камерой: "Извините, общество, я не знал, я не думал..." - не надо этих пустых извинений. Давайте принесем жертву сейчас — пусть посадят 100, 200, 1000 человек, чтоб дальше нам не мешали жить».

Приговор в отношении Алексея Навального считает противозаконным лидер псковского «Яблока», депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Его мнение — оппозиционер осужден по уже несуществующей статье, решение политическое.

«Если даже не оценивать политический смысл вчерашнего приговора (а он сугубо политический), там есть важнейшее юридическое обстоятельство. О нем говорят недостаточно много. Та статья Уголовного кодекса, по которой были осуждены Алексей и Олег Навальные, признана не соответствующей Конституции РФ Конституционным судом России в 2015 году, то есть шесть лет назад. Она удалена из УК РФ и изъята из этого уголовного дела. То есть той статьи, по которой Алексей Навальный получил условный срок, не существует. Суд в принципе не мог заменять условный срок на реальный, вне зависимости от всем известных обстоятельств отравления, отъезда с личного ведома Путина, лечения, отсутствия. Даже если не касаться всех этих безумных обстоятельств общения с ФСИН, уголовная статья мертва уже шесть лет. И вот эта мертвая статья вернулась к Алексею Навальному».

В настоящий момент есть определенная политическая турбулентность, которая будет усиливаться тем больше, чем ближе сентябрьские выборы. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов. Отметим, либерал-демократы к акциям в поддержку Навального не присоединились, однако Антон Морозов дал понять: ЛДПР активизирует свои действия в работе с избирателями, но не в плане подогрева несанкционированных акций, а предлагая программу действий партии по решению многих проблемных вопросов в стране.

«Мы не поддерживаем протесты, которые устраивают сторонники Навального. Вместе с тем мы видим, что рост протестной активности очевиден. Вся эта ситуация обнажила довольно много социально-экономических проблем. Молодежь оказалась вне внимания государства, и молодежная политика у нас, по большому счету, отсутствует. Конечно, задача государства на данном этапе — вернуть этот протест в легальное русло, и обеспечить нормальный цивилизованный политический процесс, который позволил бы всем недовольным гражданам, особенно молодежи, реализовать свои политические, экономические и прочие права. Сейчас, конечно, есть определенная политическая турбулентность, и она будет усиливаться в преддверии большой избирательной кампании в Госдуму и региональные парламенты. И мы собираемся активно работать с нашими избирателями. Поскольку мы оппозиционная партия, у нас есть своя альтернативная программа развития страны и, в частности, Псковской области. У нас сильная команда, и мы приглашаем всех недовольных, которые хотели бы кардинальных перемен в нашем обществе, в ряды нашей партии, чтобы сплотиться и вместе бороться за свои права. Что касается Навального, мы прекрасно понимаем, что идет определенное геополитическое противостояние России и западных государств, и наши конкуренты в этом противостоянии не заинтересованы в том, чтобы Россия усиливала свои позиции как в мировой экономике, так и в мировой политике, чтобы мы оказывали влияние на другие государства и формировали международную повестку дня в своих интересах. Поэтому против России используются различные провокационные механизмы».

Сторонник действий Алексея Навального, экс-координатор псковского штаба оппозиционера Валентин Болдышев, который был задержан во время протестных акций в Пскове, абсолютно уверен, что активность выступлений против действий власти будет нарастать по всей стране. Решение суда в отношении Алексея Навального Валентин Болдышев называет «концом нормальных отношений России с Европой и Америкой». А те силовые действия, которые применяла накануне полиция к протестующим в столице — агония власти, считает он.

«Я оцениваю это как агонию. Я это оцениваю, как беззаконие, несправедливость, потому что вы же видели: люди вышли без оружия, без плакатов, без злости. Люди просто были очень обижены, озлоблены таким неправомерным решением по отношению к Алексею Навальному. Думаю, такие мирные протесты будут продолжены, но если правоохранительные органы будут бить людей, все это может перерасти в кровавое побоище с двух сторон. В данной ситуации Навальный выигрывает, хотя, на первый взгляд кажется, что его посадили надолго, и это как бы заменяет вариант отравления, случившийся в августе. Но это не так. Думаю, это начало путинского конца. Считаю, что протест будет волноообразным и усилится к сентябрьским выборам».

КПРФ, как и ЛДПР, не поддержали протестных акций сторонников Алексея Навального. Хотя в их рядах есть радикальная группа, которая не довольна руководящей ролью и позицией лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Представители этой группы считают, что нужно использовать сложившуюся нестабильность и объединяться с навальнистами в протестной активности. Однако широкие массы компартии резко против участия в несанкционированных акциях. Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко в комментарии «Дневному дозору» заявил, что раскол в рядах КПРФ - это надуманная информация и действия провокаторов.

«Нет, мы это не поддерживаем. Мы это уж проходили лет 30 назад, когда был Ельцин. А потом стреляли по Белому дому из танков. Помните? Он сейчас на волне, а если б пришел к власти (хотя это вряд ли), в какое состояние он привел бы страну? У нас своя программа, своя политика, свой электорат, и мы с ним работаем и будем продолжать дальше... Был пленум в Москве. Никаких не было радикалов, никаких высказываний против Зюганова. Это все надуманно. Есть отдельные люди, провокаторы. КПРФ - единая партия».

Регионы не поддержат протестов, которые сейчас проводят сторонники Навального в столичных городах, - такое мнение нашей программе высказал политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его мнению, присутствие иностранных дипломатов на процессе для многих россиян показало, откуда дует ветер.

«Эта международная поддержка, конечно же, для электората играет в минус. То есть она подтверждает тезис, который продвигают провластные структуры, что Навальный — это марионетка Запада. Навальный не является героем провинции на данный момент, поэтому, думаю, что на данном этапе не стоит ожидать роста массовости выступлений именно в регионах. Все-таки мы видим по опыту того же Хабаровска, что регионы поднимаются больше по местной повестке или когда что-то их уже глобально затрагивает, как это было например с пенсионной реформой. Поэтому я пока скептически отношусь к разговору о том, что вся страна встанет за Навального. В целом само по себе расширение образа Навального очень проблематично. Все-таки он политик низшего уровня, и должно произойти что-то экстраординарное, чтобы он начал расти за пределы достаточно узкой ниши, в которой сейчас находится».

Дальнейшее развитие событий в ситуации вокруг Алексея Навального сейчас предсказать трудно. Однако понятно, что власти будут пытаться нивелировать протестную активность. И, вероятнее всего, спокойно переместят оппозиционера к месту отбывания наказания, минимизируя любую информацию, которая касается персоны Навального. Сторонники оппозиционера, наверняка, будут использовать любой повод, чтобы обратить внимание на своего лидера. И таким образом подогревать протестную активность. Будем следить за развитием ситуации. 

Теги: #навальный #политика #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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