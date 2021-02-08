Политика

Олег Брячак обсудил с псковским отделением партии «За правду» план совместной работы

Лидер партии «Справедливая Россия» в Пскове Олег Брячак и депутат Псковского областного Собрания Наталья Тудакова провели встречу с представителями регионального отделения партии «За правду».

Как пояснил Псковской Ленте Новостей Олег Брячак, сегодняшняя встреча связана с предстоящим объединением «Справедливой России» с данной партией и с «Патриотами России». Встреча прошла в дружественной атмосфере. За время мероприятия политики обсудили план совместной работы, а также предстоящие выборы в областное Собрание и в Государственную Думу.

Приятно видеть, что наши цели и задачи совпадают. Встреча только подтвердила положительное мнение об предстоящем объединении, - рассказал Олег Брячак. - Мы мыслим одинаково и готовы работать на благо общества, делать упор на решение проблемных вопросов в сфере ЖКХ, медицины и патриотического воспитания. В ближайшее время мы планируем провести встречу еще и с "Патриотами России"».

Ранее партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении. Все три партии намерены провести съезды 22 февраля. В этот день юридически произойдет их объединение.