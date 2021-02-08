Политика

Все избиркомы Псковской области оснастят ноутбуками

Ноутбуками будут оснащены все избирательные комиссии к выборам 2021 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на совещании с руководителями региональных отделений партий председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, обозначая задачи на текущий год.

По его словам, такая масштабная закупка техники для избиркомов происходит в регионе впервые и значительно повысит эффективность работы сотрудников избирательной системы.

Кроме того, на выборах текущего года в Псковской области планируется организовать видеонаблюдение на избирательных участках с использованием 251 единицы техники и продолжить использование 85 КОИБов. В числе основных задач председатель облизбиркома также перечислил проведение трехдневных выборов в соответствии с законом, организацию пунктов приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по местонахождению, обеспечение достоверного и оперативного информирования избирателей о предстоящих выборах.

Игорь Сопов подчеркнул, что избирательная система готова к возможным вызовам коронавируса. По его словам, как показал прошлый год, выборы на территории региона удалось провести эффективно, несмотря на пандемию и действующие ограничения. Не было допущено ни одной вспышки коронавируса.

Кроме того, говоря о задачах на год, председатель облизбиркома призвал партии более тщательно подходить к отбору наблюдателей за ходом выборов и уточнять их компетенцию. Как показал предыдущий год, не все наблюдатели от партий были в достойной степени подготовлены. Кроме того, со стороны ряда наблюдателей были допущены попытки дискредитировать выборы.

В числе прочих задач на год председатель избиркома отметил усиление работы с молодежью. К настоящему времени при территориальных избирательных комиссиях региона созданы Молодежные ТИКи (26), идет формирование их персонального состава. «Молодые активисты помогали нам в организации конституционного голосования, Единого дня голосования, получая неоценимый опыт, работали волонтерами. Мы хотим, чтобы впоследствии они пришли на работу в избирательные комиссии и помогли искоренить ошибочное мнение, что избирательная система — это зло, с которым надо бороться», - заключил Игорь Сопов.

Добавим также, что на 21 октября планируется проведение в Псковской области форума молодежных избирательных комиссий, и пригласил к участию в нем молодых представителей региональных отделений партий.