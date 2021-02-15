Политика

Александр Козловский о вызовах года, мощной «пятерке» и волонтерстве

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 15 февраля. Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о работе Госдумы, подготовке псковских единороссов к выборам этого года, кадровых изменениях в региональном отделении партии и на другие актуальные темы.

Александр Савенко: Александр Николаевич, это наша первая встреча в 2021 году, предлагаю начать с общего вопроса о том, какие основные вызовы в 2021-м вы видите - перед нашей страной, областью и перед собой лично? На что настраиваетесь сами и какие задачи ставите перед однопартийцами?

Александр Козловский: Мне кажется, в этом году, как ожидают все россияне, мы должны выйти из пандемии. Это самое важное. Это важно для экономики, это важно для страны, для спокойствия граждан и дальнейшего развития страны. Думаю, этот год должен быть переломным.

Что касается политики, в этом году нас ждут большие выборы: в Госдуму и Псковское областное Собрание. В связи с тем, что у нас сокращено количество одномандатных округов практически в два раза, и они вырастают по размерам, кандидатам в депутаты предстоит большая работа, предстоит объехать летом большие территории. Это тоже большие вызовы, но, надеюсь, мы с ними справимся, мы к ним готовимся. Определяемся с кандидатами, принимаем желающих. Внутрипартийное голосование будет проходить по открытой модели, скорее всего, дистанционно, через портал госуслуг. Будут определены кандидаты и начнется основная кампания. Перед предварительным голосованием будут проводиться встречи с гражданами, определяться важные моменты, на которые мы должны будем обратить внимание после выборов.

Александр Савенко: Обширный круг вопросов. Между тем в Госдуме уже стартовала весенняя сессия — последняя для депутатов нынешнего созыва. Что уже успели сделать за первые недели работы в новом году?

Александр Козловский: Действительно, это сессия для нас последняя. Даже немного изменен порядок работы. Обычно в майские праздники депутатам предоставлялись отпуска, а теперь они перенесены на лето. То есть сессия закончится на две недели раньше. Сейчас мы работаем в таком графике - два-три дня в неделю решаем основные вопросы, которые находятся в приоритете. Количество законопроектов, которые мы приняли в этом созыве, переваливает далеко за тысячу. Нам удалось разобрать «законодательные завалы» (как выражается Вячеслав Викторович - Володин, председатель Госдумы) предыдущих наших коллег. Практически 99% всех инициированных в предыдущем созыве законопроектов приняты, и работаем над теми, которые были инициированы в этом созыве. Основное - это законы социальной направленности, о выплатах, индексации. Важно, что наша повестка носит социальную направленность.

Александр Савенко: Весенняя сессия Госдумы накладывается на стартующую неофициальную избирательную кампанию - парламентскую. В Псковской области параллельно пройдут и выборы депутатов областного Собрания. Как именно «Единая Россия» уже сейчас готовится к этим важнейшим кампаниям 2021 года? Что в этом смысле делается?

Александр Козловский: Мы утвердили стратегию нашей работы, разработали сетевой план-график, определяемся с кандидатами, готовимся к праймериз, чтобы окончательно определиться со списком. Будем планировать участие в выборах во всех округах. Это основное. Плюс социологические исследования, работа непосредственно с гражданами. Начинаем собирать наказы, обозначаем круг задач и вопросов, которые в большей степени их волнуют.

Александр Савенко: Не могу не спросить вот о чем. Обозреватели уже делают прогнозы, какими могут быть списки партии, кто возглавит команду, кто пойдет от «Единой России» по одномандатным округам — наверняка такие консультации уже ведутся, и в СМИ звучат различные заявления. Недавно в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове губернатор Михаил Ведерников сказал, что готов возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание, если такое предложение поступит. До этого в интервью ПЛН секретарь Генсовета партии Андрей Турчак также сказал, что намерен участвовать в этой кампании. Наверняка в числе лидеров списка будет и спикер регионального парламента, ваш заместитель в региональном отделении партии Александр Котов. Насколько это представление о том, кто войдет в число лидеров списка, соответствует действительности? Какой вы - руководитель отделения партии - видите команду единороссов на выборах в областное Собрание?



Александр Козловский: Видите, Александр, вы уже всех назвали.

Александр Савенко: Не всех, там еще есть интересные персоны.

Александр Козловский: На этих выборах у нас будет представлена «пятерка» лидеров. У нас очень мощная команда. Губернатор, наш однопартиец, секретарь Генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак намерен баллотироваться; спикер областного Собрания Александр Котов, и еще будет два наших коллеги-единоросса. Все кандидатуры должны будут пройти праймериз, там будет определен порядок, и мы оформим список окончательно в июне. Вы сами всех назвали, сами все прекрасно понимаете. У нас действительно мощная лидерская «тройка». Только в этом году она станет «пятеркой».

Александр Савенко: Что касается лично вас — ранее вы заявляли, что намерены продолжать работу в Госдуме и собираетесь участвовать в выборах. Более того, по сообщениям СМИ, вы включены в так называемый «премиум-список» депутатов-одномандатников, которым партия окажет поддержку и выдвинет в округах. Если исходить из того, что поддержка однопартийцев и жителей региона на праймериз вам будет оказана, с чем пойдете на выборы — во-первых, какой результат работы сможете представить, во-вторых, какую программу представите и как она в принципе будет формироваться?



Александр Козловский: Те пять лет, которые я проработал в Госдуме, я отработал полноценно. Мы проводили много встреч, было инициировано достаточно много законопроектов, которые направлены на решение проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. Сложные вопросы начинают решаться только сейчас. Для меня это был первый созыв, я предполагал, что многие вопросы можно решить за более короткое время, но регламент работы Госдумы таков, что нужно получить одобрение правительства, профильных министерств, обсудить многие инициативы на федеральной площадке, поскольку принимаемые Госдумой законопроекты действуют на территории всей РФ. Но в этом есть нюансы: каждый регион особенный, поэтому многие законопроекты проходили долгую проверку.

Некоторые инициативы долго обсуждались, но, я считаю, мы с коллегами провели большую серьезную работу, приняли много законопроектов социальной направленности в защиту тех, кто в этом больше всего нуждается: инвалиды, Герои труда, Герои СССР, малообеспеченные семьи. Наша задача - принимать законопроекты, которые будут работать на территории всей страны и будут направлены на улучшение жизни наших граждан. А берутся эти законопроекты из нашей работы на местах. Мы объезжаем наши села, города, районы, встречаемся с коллективами, с гражданами, потом обсуждаем на площадках Госдумы. Это такая рутинная работа, но она дает определенный результат. Ну, а свою программу и итоги своей работы я буду готов представить отдельно чуть позже.

Александр Савенко: Александр Николаевич, как будет проходить предварительное голосование партии по отбору кандидатов в этом году? Все привыкли к тому, что это достаточно протяженный период, когда участники праймериз встречаются на дискуссионных площадках, обозначают свои взгляды и принципы. Но все мы понимаем, что пандемия никуда не делась, в силу ограничений оказывает влияние на многие общественно-политические процессы и наверняка как-то скажется на предварительном голосовании. Готовы вы уже сейчас сказать, в каком формате пройдет эта процедура, в какие сроки, по какой модели? Как это будет выглядеть?

Александр Козловский: Сама процедура будет определена в конце февраля. По всем регионам она будет примерно одинакова, но здесь все равно будут проводиться консультации. Все-таки пандемия влияет на нашу повседневную жизнь, в том числе на подготовку и проведение праймериз. Это не просто какой-то период для голосования. Это дебаты, встречи, изложение своей программы. Это длительный процесс, занимающий несколько месяцев. В конце февраля будут определены форматы, количество дебатов, выступлений на телевидении, на радио и каждый кандидат для себя будет определять возможность встреч с жителями области, округов.

Голосование будет проходить целую неделю, до 31 мая. Для многих жителей это достаточно комфортно, каждый может подстроиться и выбрать любой удобный день, чтобы проголосовать за того или иного кандидата в кандидаты, выбрать того, кто ему ближе, чья программа, на его взгляд, лучше. Исходя из этого будет сформирован наш окончательный список. Более детальное понимание, как это все будет проходить, мы получим в начале марта.

Александр Савенко: А нет опасений, что и на проведение праймериз, на подготовку регионального отделения партии к выборам какое-то влияние окажет смена руководителя исполкома? Напомню, что на днях Андрея Карпова сменил Максим Адамчук. Кстати, чем объясняется это кадровое решение - и готов ли новый руководитель к решению стоящих перед исполкомом задач?

Александр Козловский: Андрей Карпов уехал работать в центральный аппарат исполкома, в столицу. Это определенная возможность, развитие. Андрей Иванович отработал здесь достаточно серьезный период, Максим Адамчук его сменил. Это мой соратник, мой помощник, мы прошли с ним предыдущую кампанию, он помогал мне во всем. Он прекрасно знает структуру партии, наш коллектив, наши районные отделения и, думаю, он без проблем включится в работу, и каких-то рисков абсолютно не вижу. Андрей Карпов в 2020 году провел большую кампанию по выборам в ОМСУ, мы показали высокий результат. Думаю, может, это тоже повлияло на дальнейшее решение, и его привлекли в работу в центральный исполком.

Александр Савенко: Что касается уже стартующих досрочных выборов главы Порховского района — как тут прошла процедура праймериз и кто представит партию на выборах 11 апреля?

Александр Козловский: Семенов Юрий Валентинович представит партию в выборах главы Порховского района. В пятницу прошло предварительное голосование, большинством голосов его коллеги поддержали и, думаю, это достойный кандидат.

Александр Савенко: Что касается основных направлений работы «Единой России» в Псковской области в этом году, понятно, что частично они, как и в прошлом, будут связаны с пандемией. Я имею в виду волонтерскую работу. В этом смысле какие планы и задачи ставятся на текущий год?

Александр Козловский: Работу волонтерского движения партия не прекращает. Мы ее расширяем, ищем новые возможности оказания помощи и поддержки гражданам. В 2020 году, кроме помощи жителям региона, мы оказывали помощь медикам: кормили «красные зоны», покупали обеды для скорой помощи. Особенно важно это было на новогодних каникулах, когда все отдыхали, а медики работали, подвергая свою жизнь опасности в «красных зонах». Было принято решение оказать им помощь, обеспечить им возможность перекусить в короткие минуты отдыха на суточных дежурствах. Мы слышали благодарности от медиков за такую акцию и будем ее продолжать. Со скорой помощью продолжаем сотрудничать. Чтобы облегчить их быт на работе, единороссы закупают им бытовую технику: холодильники, кофемашины, чайники.

Сейчас пандемия немного отступает, надеемся, что к лету все мы вздохнем с облегчением. Хотел бы сказать спасибо нашим волонтерам-медикам. В пятницу мы очередную группу награждали благодарственными письмами. Это молодые ребята, которые учатся на «лечебном деле» в университете, в свободное время дежурят в регистратурах - сидят на телефонах, помогают убирать помещения в медучреждениях, разгружая персонал такими, на первый взгляд, простыми, но необходимыми вещами. Здорово, что у нас есть такая активная молодежь. Здорово, что пандемия их сплотила, и они стали чем-то большим, единым целым, и этот порыв оказывать помощь и поддержку очень важен.

Александр Савенко: Александр Николаевич, у нас остается несколько минут до окончания эфира. В этом выпуске нашей программы не могу не коснуться актуальной темы — проявлений протестной активности несистемной оппозиции в начале этого года. С одной стороны, этот процесс пошел на спад, а с другой, все равно эта тема очень много обсуждается. По вашему мнению, как этот процесс может повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране и нашем регионе в год выборов?



Александр Козловский: В какой-то степени повлияет. Вы видите, что много внимания привлекли недавние протестные акции. Но я не считаю, что это обоснованно. На мой взгляд, деятельность молодежи, которая занимается волонтерством, заслуживает большего внимания, чем акции, которые происходят на улице. Все это достаточно обманчиво. Да, молодежь у нас активная, но жалко, что ее используют в таких целях. Мне кажется, лучше, чтобы она что-то созидала, а не рушила. Я сторонник этого. Но, думаю, мы с этим справимся, пройдем этот этап. Это будет для всех нас очередным уроком, но не думаю, что это как-то повлияет на общественно-политическую ситуацию.