Политика

Юрий Семенов побеждает на праймериз «Единой России» в Порховском районе

Советник гендиректора АО «Псковэнергоагент» Юрий Семенов, по предварительным данным, побеждает по результатам предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на выборы главы Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Отметим, что, кроме Юрия Семенова, в процедуре предварительного голосования участвует тренер-преподаватель Детско-юношеской спортивной школы Порхова Владимир Иванов.

Юрий Семенов родился в деревне Турицы Порховского района в 1963 году. Живет в Порхове. Работает в компании «Псковэнергоагент» советником генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.

Напомним, что необходимость в проведении досрочных выборов возникла в связи со смертью главы района Виктора Степанова.

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Голосование назначено на 11 апреля.