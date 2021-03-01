Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
В центре внимания ведущих Максима Костикова, Константина Калиниченко и Александра Савенко - перспективы оппозиции в 2021 электоральном году.
Готова ли оппозиция дать бой партии власти? Смогут ли коммунисты сохранить статус партии №2? Что дает «Справедливой России» ребрендинг? Кто сегодня главная оппозиционная сила страны? Каковы шансы на успех у оппозиции в псковском регионе?
Кто пройдет 5-процентный барьер?
Подробнее об этом — в ближайший час. Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена