«Сообразим на троих»: Кто сменит Серавина и коснется ли укрупнение регионов Псковской области? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 мая.
Темы, которые обсудили ведущие Александр Савенко, Сергей Васильев и Константин Калиниченко:
- Кто вместо Александра Серавина? «Политический» вице-губернатор Псковской области покинул пост - где будут искать нового «политрука»?
- Взять все - да и объединить. В федеральном центре в очередной раз обсуждают тему укрупнения регионов - может ли это коснуться Псковской области?
- Завтра Всемирный день свободы печати. Является ли свобода СМИ ценностью для российского общества?
Присоединяйтесь к разговору по телефону прямого эфира 56-73-72.