Политика

Александр Серавин назначен советником спикера Заксобрания Петербурга

Бывший вице-губернатор Псковской области Александр Серавин назначен советником спикера Заксобрания Петербурга Александра Бельского.

«Главный вопрос, которым он будет заниматься, — взаимодействие Законодательного собрания Петербурга с законодательными органами регионов», — сообщила «Фонтанке» пресс-секретарь городского парламента Наталья Жохова.

Александр Серавин в конце апреля уволился с поста вице-губернатора по внутренней политике в Псковской области. В Петербурге Серавин работал политтехнологом на нескольких кампаниях. Например, он был главным политтехнологом петербургского штаба по выборам Владимира Путина в 2018 году, в 2019-м — одним из основных политтехнологов в избирательной кампании Александра Беглова.

По данным «Фонтанки», штаб под руководством Серавина уже начал готовиться к предстоящим осенью выборам губернатора и муниципальных депутатов.

Напомним, ранее ПЛН сообщала, что Серавин будет работать в должности советника председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.