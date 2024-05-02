Политика

Инициативу пяти районов о преобразовании в муниципальные округа рассмотрит Собрание 7 мая

Внеочередная сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 7 мая. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В повестку включены шесть вопросов. Пять из них связаны с преобразованием районов в муниципальные округа – такие решения приняли депутаты Бежаницкого, Дновского, Плюсского, Порховского и Усвятского районов. Инициатором ещё одного проекта закона является Прокурор Псковской области. Нормативный акт приводит в соответствие с федеральным законодательством областной закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Заседание пройдёт в зале областного Собрания депутатов, начало в 11:00. Следить за ходом обсуждения можно будет с помощью трансляции на официальном сайте и в социальных сетях парламента.