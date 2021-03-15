Политика

Утвержден состав федерального оргкомитета по проведению праймериз «Единой России»

Утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России». Большая его часть — общественники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться (на предварительном голосовании)», — сказал председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин на прошедшем заседании.

По словам сопредседателя центрального штаба общероссийского народного фронта Елены Шмелевой, вошедшей в состав оргкомитета, предварительное голосование — это способ объединить все пропрезидентские силы в стране.

«Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с "Единой Россией". В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть ее последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и "Единая Россия" должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты», — отметила она.

Елена Шмелева подчеркнула, что в регионах с большим интересом наблюдают за той открытостью, которую демонстрирует «Единая Россия». «Это задает некий организационный уровень, уровень уже опытных партийцев, которые идут на выборы, повышает ставки, требования, уровень притязаний на те системные изменения, которые мы все ожидаем от будущих кандидатов в депутаты», — добавила сопредседатель центрального штаба ОНФ.

Оценили уровень открытости процедуры и эксперты, вошедшие в состав оргкомитета предварительного голосования. Главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назвал участие в организации и проведении процедуры сторонних наблюдателей «интересным экспериментом». «Я не являюсь ни сторонником, ни противником "Единой России". Это очень интересный эксперимент — следить, как в крупнейшей российской партии проходит процесс выдвижение кандидатов на выборы. Как представителю журналистского сообщества мне интересно этим воспользоваться», — сказал он.

В свою очередь специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что «Единая Россия» по сути задает новые стандарты прозрачности процедуры. «Наша страна впереди планеты всей по прозрачности выборов. В задачу тех, кто представляет в оргкомитете цифровую сферу, входит в том числе контроль за тем, чтобы все было сделано правильно и подтвердить это. Думаю, что это получится», — сказал Игорь Ашманов.

На втором заседании оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов — также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ.

Кроме того, определили требования к участникам: кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

С 15 марта запустили официальный сайт процедуры — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги подведут 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии, который состоится в середине июня.

По словам секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, отделение партии ведет подготовку к предварительному голосованию по выдвижению кандидатов на выборы 2021 года. «Уже прошло заседание президиума регионального политического совета Псковского регионального отделения, внесены предложения по количественному и персональному составу регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования. В составе регионального оргкомитета большую часть составляют волонтеры, представители общественности и непартийные эксперты в различных сферах, что сделает процедуру голосования еще более открытой, независимой и конкурентной. Мы стремимся, чтобы предварительное голосование было максимально беспристрастным, и партия выдвигала на выборы достойных кандидатов», – пояснил он.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в единый день голосования, 19 сентября.

На втором заседании федерального оргкомитета утвердили его состав. В него вошли: сопредседатель центрального штаба ОНФ, член Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию, заместитель председателя всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, врач, известный теле- и радиоведущий Александр Мясников, главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, секретарь Татарстанского реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, член Общественной палаты Московской области, предприниматель, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов, руководитель «Волонтерской роты боевого братства» Антон Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев, сенатор, учредитель АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, зампред заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина и помощник председателя партии — первый заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков.