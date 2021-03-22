Политика

В Псковской области началась регистрация участников праймериз «Единой России»

В Псковской области началась регистрация участников предварительного голосования «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в понедельник, 22 марта, пакеты документов для регистрации в качестве участников праймериз в региональный оргкомитет передали 11 человек.

В частности, на участие в предварительном голосовании по определению кандидатов в региональный парламент от партии по одномандатным округам заявились помощник секретаря Генерального совета «Единой России» Армен Мнацаканян, заместитель директора ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь, сотрудник Псковской областной инфекционной больницы Алексей Форш. Также одними из первых документы для участия в предварительном голосовании подали депутаты Псковского областного Собрания Виктор Антонов и Геннадий Григорьев.

«Я участвую в процедуре предварительного голосования уже не в первый раз, но все равно это волнительно. Депутат несет большую ответственность перед избирателями. И правильно, что есть предварительное голосование, которое показывает, кто претендует на роль кандидатов на выборы в законодательную власть», - отметил Виктор Антонов.

По словам члена регионального оргкомитета предварительного голосования, руководителя регионального исполкома регионального отделения «Единой России» Максима Адамчука, в качестве участников предварительного голосования наряду с состоявшимися политиками заявляются и новые лица: общественники, добровольцы волонтерского центра партии.

Регистрация кандидатов на праймериз продлится до 29 апреля.

Напомним, в 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. В этот день по стране пройдут выборные компании различного уровня. Основными из них станут выборы депутатов Государственной думы. Псковичи будут также выбирать депутатов Псковского областного Собрания.

«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.