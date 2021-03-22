Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму

Больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.
Стартовый рейтинг «Единой России» за полгода до выборов в Госдуму в два раза выше, чем у ближайшего политического конкурента — КПРФ, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму.
«Рейтинг "Единой России" — 33%. Он находится в коридоре 30-35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%, "Справедливая Россия — За правду" — 8%», — привел эксперт данные исследований.
У «Единой России» достаточно высокий электоральный потолок, подчеркнул Виктор Потуремский.
«По ответу на вопрос "допускаете или исключаете для себя голосование за "Единую Россию", мы видим, что 54% допускают голосование за "Единую Россию", 44% – исключают, 4% затрудняются ответить», – сказал он.
Парламентские партии вошли в высшую лигу российской партийной системы, по версии экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГо). Ее возглавляет «Единая Россия», которая имеет наилучшие стартовые позиции, отметил председатель правления Фонда Константин Костин. По его словам, в пользу партии власти говорят не только ресурсные возможности, но и существующие электоральные тенденции.
Большим плюсом и преимуществом для «Единой России» назвал участие добровольцев в предварительном голосовании и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не повышает рейтинг партии здесь и сейчас, а работает в перспективе. Кроме того, на пользу «Единой России» служит внешнеполитическая ситуация.
Партия власти «вполне может взять конституционное большинство» — это связано не только с «вялостью других партий», но и с уровнем ответственности, который на себя взяла «Единая Россия» в ряде социально-экономических решений, отметил директор Центра политической̆ конъюнктуры Алексей Чеснаков.
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Он убежден, что действующая власть должна играть в паре с «Единой Россией», предоставляя ей некоторые дополнительные возможности. «Ничего плохого в этом нет», — резюмировал Алексей Чеснаков.
Во многом успех партий, по мнению экспертов, на выборах будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к меняющимся настроениям в обществе. По данным соцопросов ИНСОМАР, люди готовы к выходу из пандемийной повестки и устали от нагнетаемого негатива. Сейчас россияне концентрируются на личных экономических страхах — риск заразиться коронавирусом находится далеко не на первом плане. Кроме того, люди относятся к власти утилитарно и патерналистски, желая понять, чем она сможет помочь здесь и сейчас. Речь идет даже о том, что та или иная политическая сила сможет сделать в период избирательной кампании, а не после. Помимо этого, соцопросы показывают высокий уровень запроса на прямой контакт с властью. Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование «Единой России», участвовать в котором может любой гражданин, а условия для регистрации в качестве кандидата просты.
Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября. Избиратели определят восьмой состав Государственной Думы. Кроме того, в субъектах пройдут выборные кампании регионального и муниципального уровней.