Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
ПСБ подписал соглашение с губернатором
Знак качества фабрики обуви Nordman
новые услуги для предпринимателей
Где заказать дом мечты?
Международная акция 29 апреля
Телефон прямого эфира 56-73-72
ЖКХ : вопросы и ответы
 
 
 
ещё Политика 22.03.2021 23:433 В погоне за хайпом 24.03.2021 13:090 Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму 24.03.2021 10:430 Подписи за возвращение прямых выборов глав Пскова и Великих Лук собирают «яблочники» 24.03.2021 08:250 Минпросвещения и ЦИК подготовили проект соглашения по проведению выборов в школах 23.03.2021 17:252 Проект о праве президента претендовать еще на два срока одобрен во втором чтении 23.03.2021 13:041 Дмитрий Пермяков объяснил, почему хочет попасть в Псковское областное Собрание
 
 
 
Самое популярное 18.03.2021 11:132 Псков останется без воды 17 июля 21.03.2021 09:591 Обмелевшее Псковское озеро напоминает Марс. ФОТО 21.03.2021 19:392 Причиной массового приезда полиции, МЧС и скорых в Пскове стала петарда 24.03.2021 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 17.03.2021 14:123 Часовню под Ольгинским мостом в Пскове перенесут на территорию университета
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму

24.03.2021 13:09|ПсковКомментариев: 0

Больше половины избирателей допускают голосование за «Единую Россию» на выборах в Госдуму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Стартовый рейтинг «Единой России» за полгода до выборов в Госдуму в два раза выше, чем у ближайшего политического конкурента — КПРФ, рассказал директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский во время круглого стола на тему предстоящих в этом году выборов в Госдуму.

«Рейтинг "Единой России" — 33%. Он находится в коридоре 30-35% по данным большинства исследовательских институтов. КПРФ — 16%, ЛДПР — 9%, "Справедливая Россия — За правду" — 8%», — привел эксперт данные исследований.

У «Единой России» достаточно высокий электоральный потолок, подчеркнул Виктор Потуремский.

«По ответу на вопрос "допускаете или исключаете для себя голосование за "Единую Россию", мы видим, что 54% допускают голосование за "Единую Россию", 44% – исключают, 4% затрудняются ответить», – сказал он.

Парламентские партии вошли в высшую лигу российской партийной системы, по версии экспертов Фонда развития гражданского общества (ФоРГо). Ее возглавляет «Единая Россия», которая имеет наилучшие стартовые позиции, отметил председатель правления Фонда Константин Костин. По его словам, в пользу партии власти говорят не только ресурсные возможности, но и существующие электоральные тенденции.

«Это и последние два единых дня голосования, когда партия наращивала результат, везде получая большинство. Это и качество политической инфраструктуры, и представленность в органах власти — от федерального до регионального и муниципального уровня. И, собственно, линейка политиков, кадровая "скамейка запасных". Активное привлечение в предварительное голосование и, следующим шагом, в партийные списки, лидеров общественного мнения из числа волонтеров. Все это, на наш взгляд, дает хорошие предпосылки для очень результативного выступления», — сказал Константин Костин, отметив, что 54% ожиданий — это задача максимум, а реальный ожидаемый результат находится в коридоре 42-47%.

Большим плюсом и преимуществом для «Единой России» назвал участие добровольцев в предварительном голосовании и руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Это не повышает рейтинг партии здесь и сейчас, а работает в перспективе. Кроме того, на пользу «Единой России» служит внешнеполитическая ситуация.

«Что создает дополнительные шансы и преимущества для "Единой России" и позволяет ей уверенно смотреть в будущее? Во-первых, это усиливающее внешнее давление на РФ, что всегда создает патриотическое настроение. Кроме того, "Единая Россия" начала процесс подготовки праймериз совместно с очень хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением "Мы вместе". Это тоже большой "шаг в плюс", в перспективе рейтинговый», — заявил эксперт, подчеркнув, что «Единая Россия» выглядит в целом сильнее политических оппонентов.

Партия власти «вполне может взять конституционное большинство» — это связано не только с «вялостью других партий», но и с уровнем ответственности, который на себя взяла «Единая Россия» в ряде социально-экономических решений, отметил директор Центра политической̆ конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Другие партии скрылись и перестали воспринимать это как важную повестку для стратегии развития страны. В этом смысле "Единая Россия" ведет себя как ответственная партия. При этом лишается возможности разумного, рационального популизма, которые необходимы для любой политической партии, начинающей избирательную кампанию», — считает политолог

.

Он убежден, что действующая власть должна играть в паре с «Единой Россией», предоставляя ей некоторые дополнительные возможности. «Ничего плохого в этом нет», — резюмировал Алексей Чеснаков.

Во многом успех партий, по мнению экспертов, на выборах будет зависеть от того, как они смогут адаптироваться к меняющимся настроениям в обществе. По данным соцопросов ИНСОМАР, люди готовы к выходу из пандемийной повестки и устали от нагнетаемого негатива. Сейчас россияне концентрируются на личных экономических страхах — риск заразиться коронавирусом находится далеко не на первом плане. Кроме того, люди относятся к власти утилитарно и патерналистски, желая понять, чем она сможет помочь здесь и сейчас. Речь идет даже о том, что та или иная политическая сила сможет сделать в период избирательной кампании, а не после. Помимо этого, соцопросы показывают высокий уровень запроса на прямой контакт с властью. Ответом избирателю, считают политологи, стало открытое предварительное голосование «Единой России», участвовать в котором может любой гражданин, а условия для регистрации в качестве кандидата просты.

Единый день голосования в 2021 году состоится 19 сентября. Избиратели определят восьмой состав Государственной Думы. Кроме того, в субъектах пройдут выборные кампании регионального и муниципального уровней.

Теги: #Единая Россия #Госдума #выборы #голосование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Задержан очередной губернатор-взяточник. Верите ли вы, что в России можно победить коррупцию?
В опросе приняло участие 197 человек
24.03.2021, 13:310 Родителей псковских школьников приглашают сдать ЕГЭ 24.03.2021, 13:230 Более чем на 40% выросла доля безналичной оплаты товаров в Псковской области 24.03.2021, 13:170 Кремль прокомментировал вопрос о своевременности вакцинации Путина 24.03.2021, 13:130 Бело-лунные секции светофоров начнут применять в Пскове
24.03.2021, 13:090 Стали известны возможные результаты голосования на выборах в Госдуму 24.03.2021, 13:030 Звание заслуженного работника физической культуры и спорта учредят в Псковской области 24.03.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Юрием Сорокиным 24.03.2021, 12:570 Количество операций по SberPay в Интернете растет на 10-15% ежемесячно
24.03.2021, 12:452 Заслуженный артист России Александр Либ попал в ДТП по пути к губернатору 24.03.2021, 12:390 Свыше 400 нарушений за год выявила Счетная палата Псковской области 24.03.2021, 12:361 Замполиты появятся в Росгвардии 24.03.2021, 12:360 Псковский музей-заповедник: делить на ноль
24.03.2021, 12:340 В Псковской области намерены расширить перечень срочных социальных услуг 24.03.2021, 12:200 На сэкономленные средства «дорожного» нацпроекта в Пскове обновят улицу Трохина 24.03.2021, 12:100 В Псковской области работают над совершенствованием законов о налоговых льготах 24.03.2021, 11:590 Мужчина пытался незаконно привезти в Псков сигареты на 3,5 млн рублей
24.03.2021, 11:540 ПСБ предлагает новые банковские услуги для предпринимателей 24.03.2021, 11:510 Устав Псковской области изменят после обращения прокурора к губернатору 24.03.2021, 11:420 Псковский онкодиспансер готовит проект ремонта переданной РЖД пристройки 24.03.2021, 11:260 Псковский финансист указала, во сколько обойдется бездефицитный бюджет Псковской области
24.03.2021, 11:220 «Дом Советов»: Юрий Сорокин о «Чистой воде» и работе областного Собрания 24.03.2021, 11:180 В петербургском парке нашли детский скелет 24.03.2021, 11:150 55 млн рублей выделят муниципалитетам Псковской области на погашение долгов 24.03.2021, 11:120 Число смертей от COVID-19 в Псковской области возросло до 220
24.03.2021, 11:090 Пресс-брифинг о «Чистых играх» переносится на полчаса 24.03.2021, 11:020 В Невельском районе безработный украл из дачного дома электропилу 24.03.2021, 10:540 ГИБДД отказали в установке нового светофора на улице Карла Маркса в Пскове 24.03.2021, 10:502 Великолучанин украл из магазина коньяк и джин
24.03.2021, 10:450 Псковским муниципалитетам разрешат кредитовать друг друга 24.03.2021, 10:430 Подписи за возвращение прямых выборов глав Пскова и Великих Лук собирают «яблочники» 24.03.2021, 10:400 В Гидрометцентре пообещали устойчивый рост дневных температур в Псковской области 24.03.2021, 10:020 МТС назначила нового технического директора в Псковской области
24.03.2021, 09:520 Жителю Себежского района грозит пожизненный срок за убийство матери 24.03.2021, 09:410 Псковичи в два раза чаще стали рефинансировать ипотеку в Сбербанке 24.03.2021, 09:350 МВД будет сообщать о всех судимостях кандидатов на выборах и штрафах за экстремизм 24.03.2021, 09:315 Митрополит Тихон возглавил общественный совет при Росалкогольрегулировании
24.03.2021, 09:240 Число заболевших коронавирусом в мире выросло на 8% за неделю 24.03.2021, 09:162 Эксперты прогнозируют рост цен на алкоголь в 2021 году 24.03.2021, 09:033 Автомобиль подожгли в Пскове ночью 24.03.2021, 09:000 Капремонт аэротенка завершили на очистных сооружениях канализации Пскова
24.03.2021, 08:530 Женщина пострадала на ночном пожаре в плюсской деревне 24.03.2021, 08:500 Правительство выделит свыше 12 млрд рублей на субсидии работодателям за найм новых сотрудников 24.03.2021, 08:370 МВД опровергло информацию о планах упразднить транспортную полицию 24.03.2021, 08:250 Минпросвещения и ЦИК подготовили проект соглашения по проведению выборов в школах
24.03.2021, 08:100 Институт IT-омбудсмена могут создать в России 24.03.2021, 08:000 В Пскове пропал 26-летний мужчина 24.03.2021, 07:522 В России предлагают индексировать пенсии новой категории граждан 24.03.2021, 07:350 Завершается строительство газопровода к военному городку «Остров-3»
24.03.2021, 07:172 В России предложили сделать бесплатным проезд для детей до 16 лет 24.03.2021, 07:010 Два новых очага коронавируса выявили в Псковской области 23.03.2021, 23:042 Ученые намерены «отучить» комаров пить человеческую кровь 23.03.2021, 22:590 В третьем этапе туристского кэшбэка зарегистрировались 17 псковских гостиниц и 9 туроператоров
23.03.2021, 22:350 Интерактив: Непроглядная тьма на улице Народной в Пскове 23.03.2021, 22:160 Более 500 книг передали Красногородской районной библиотеке активисты ОНФ 23.03.2021, 22:040 В Пскове поддержали инициативу Андрея Турчака о поправках в закон о занятости 23.03.2021, 21:550 Сотрудника российского консульства в Страсбурге обвинили в краже велосипедов
23.03.2021, 21:460 На майские праздники запустят дополнительные поезда Псков - Москва 23.03.2021, 21:372 Интерактив: Из-за очередей в инфекционке пожилая женщина не дождалась КТ 23.03.2021, 21:230 Арбитражный суд признал факт сговора при установке детской площадки в Великих Луках 23.03.2021, 21:126 Путин привился от коронавируса
23.03.2021, 20:572 Перспективные направления сотрудничества обсудил псковский губернатор с Генконсулом ФРГ в Санкт-Петербурге 23.03.2021, 20:450 Библиотеки Пскова получат доступ к электронным архивам «Классного журнала» 23.03.2021, 20:360 Старейший аэронавт России прибудет на встречу воздухоплавателей в Великих Луках 23.03.2021, 20:240 Принять участие в конкурсе национальных видеороликов приглашают псковичей
23.03.2021, 20:120 «Экопром» проведет 26 марта выездной прием в Плюсском районе 23.03.2021, 20:070 Детские лагеря открылись в 23 школах Пскова 23.03.2021, 20:000 Федеральные дорожники подготовились к паводкам в Псковской области 23.03.2021, 19:510 В дошкольных образовательных учреждениях Пскова проверили соблюдение санитарных норм
23.03.2021, 19:460 В России изменят порядок назначения социальной доплаты к пенсии 23.03.2021, 19:341 Светофор установят на улице Кузнецкой в Пскове 23.03.2021, 19:221 Новый детский сад открыли в Великих Луках 23.03.2021, 19:152 Вопрос о ликвидации ряда пешеходных переходов в Пскове пришлось отложить
23.03.2021, 19:040 Около трех тонн макулатуры собрали ученики 20-го лицея 23.03.2021, 18:520 Пользователи Android по всему миру столкнулись с «вылетами» приложений 23.03.2021, 18:450 В Пскове может появиться новый перекресток с круговым движением 23.03.2021, 18:360 Сбербанк на Северо-Западе показал рост ключевых показателей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.