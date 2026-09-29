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«Началась ежедневная работа» – Александр Козловский о первом собрании фракции в ГД

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Состоялось первое организационное собрание фракции «Единой России» в Государственной Думе IX созыва. Об этом в Мах сообщил депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

«Начали работу нового созыва. Сегодня состоялось первое организационное собрание фракции «Единой России» в Государственной Думе IX созыва. Во фракцию вошли 350 депутатов. Это новый исторический рекорд партии. На собрании определили руководящий состав: фракцию возглавил Дмитрий Кобылкин. С коллегами единогласно поддержали кандидатуру Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы. Также утвердили руководящие составы комитетов и комиссий», - сообщил Александр Козловский.

Депутат процитировал секретаря Генерального совета партии Владимира Якушева, который подчеркивал: от того, насколько четко будет организована работа фракции, зависит, насколько точно запросы и предложения граждан будут воплощаться в конкретные решения.

«С этим сложно не согласиться. Выборы завершились, начинается ежедневная работа. За каждым депутатским мандатом стоят доверие людей, их обращения, проблемы и предложения. Наша задача – внимательно их слышать и добиваться решений, которые действительно нужны регионам и их жителям. Особое внимание на собрании было уделено взаимодействию партии и фракции. Как отметил Владимир Якушев, они должны работать как единый слаженный механизм – дополнять друг друга и вместе выполнять обязательства, которые были взяты перед гражданами», - подчеркнул Александр Козловский.

После заседания фракции состоялось заседание внутрифракционной группы под руководством Александра Борисова, на котором депутаты обсудили организационные вопросы и дальнейшую координацию работы.

«Впереди – большая парламентская работа. Предстоит формировать законодательную повестку нового созыва, работать над исполнением Народной программы, заниматься вопросами развития регионов и, самое главное, продолжать постоянный диалог с людьми», - заключил Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Борисов Александр Александрович

Борисов Александр Александрович

Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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