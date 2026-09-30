Станислава Стармолотова назначили временно исполняющим полномочия главы Пскова

Временно исполняющим полномочия главы города Пскова станет Станислав Стармолотов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«За годы работы в министерстве транспорта Станислав Янович зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный решать масштабные задачи и отвечать за конечный результат. Вместе нам удалось многое сделать для обновления и развития дорожной сети. В последние годы, в том числе благодаря эффективной работе министерства, значительно увеличился объём дорожного фонда», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что профессионализм и опыт Станислава Стармолотова помогут сохранить высокий темп, заданный муниципальной командой, и обеспечить дальнейшее развитие областной столицы.

Глава региона также заверил, что со своей стороны обещает всестороннюю поддержку новому руководителю.

Напомним, Борис Елкин, занимавший пост главы города с 3 ноября 2022 года, накануне был избран спикером Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва.

Елкин на прошедших 18-20 сентября выборах в Законодательное Собрание Псковской области входил в первую пятёрку партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова.