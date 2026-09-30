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Станислава Стармолотова назначили временно исполняющим полномочия главы Пскова

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Временно исполняющим полномочия главы города Пскова станет Станислав Стармолотов. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в Max.

«За годы работы в министерстве транспорта Станислав Янович зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный решать масштабные задачи и отвечать за конечный результат. Вместе нам удалось многое сделать для обновления и развития дорожной сети. В последние годы, в том числе благодаря эффективной работе министерства, значительно увеличился объём дорожного фонда», - заявил Михаил Ведерников.

Губернатор выразил уверенность, что профессионализм и опыт Станислава Стармолотова помогут сохранить высокий темп, заданный муниципальной командой, и обеспечить дальнейшее развитие областной столицы.

Глава региона также заверил, что со своей стороны обещает всестороннюю поддержку новому руководителю.

Напомним, Борис Елкин, занимавший пост главы города с 3 ноября 2022 года, накануне был избран спикером Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. 

Елкин на прошедших 18-20 сентября выборах в Законодательное Собрание Псковской области входил в первую пятёрку партийного списка «Единой России». Кроме него в списке были губернатор Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов, сенаторы Алексей Наумец и Наталья Мельникова.

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Пресс-портреты

Котов Александр Алексеевич

Котов Александр Алексеевич

Председатель Псковского областного Собрания депутатов

Ведерников Михаил Юрьевич

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова (2022-2026 гг.)

Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

Наумец Алексей Васильевич

Наумец Алексей Васильевич

Член Совета Федерации от Псковской области

Стармолотов Станислав Янович

Стармолотов Станислав Янович

Министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

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