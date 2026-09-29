Эпоха Бориса Елкина. Новая глава в истории псковского парламента

Прошедшая сегодня сессия Законодательного Собрания Псковской области стала не просто первой для депутатов нового созыва. Как говорили в комментариях сами народные избранники, с нее пишется новая глава в истории регионального парламента и начинается «эпоха Бориса Елкина».

В полном соответствии с прогнозами ПЛН, экс-глава Пскова сегодня был избран председателем Заксобрания, получив единогласную поддержку коллег — членов всех представленных в Собрании партий. Это высочайший уровень поддержки кандидатуры председателя за всю историю псковского регионального парламента. Напомним, что прежде при голосовании неизменно находились те, кто высказывались «против» либо просто воздерживались. Причем, так поступали в прежние времена не только представители оппозиции, но, бывало, и депутаты от партии власти. Теперь же все народные избранники — единороссы, коммунисты, представители ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей» - проявили единодушие и вместе выразили поддержку Борису Елкину.

В этом видим и веяние времени, но и результат качественной подготовки нового спикера к первой сессии, которая дает сигнал о том, что у Бориса Елкина, образно говоря, «все схвачено». Возможно, именно поэтому новый председатель Законодательного Собрания очень уверенно проводил первую сессию, и у сторонних наблюдателей могло создаться впечатление, что за его плечами – не один созыв работы в Собрании.

Итоги голосования — это, с одной стороны, показатель авторитетности нового председателя Заксобрания. С другой, это обязывает к тому, чтобы голос оппозиции был слышен в региональном парламенте, звучали альтернативные мнения и не прекращался конструктивный диалог.

Ранее мы не раз писали о том, чем Борис Елкин отличается от своих предшественников на посту спикера – «патриархов» псковской политики. Действительно, бэкграунд у него совершенно иной, отличный от биографий предшественников Юрия Шматова, Бориса Полозова и Александра Котова. При этом необходимо признать: у нового главы законодательной ветви власти региона есть не только прямая поддержка губернатора, но и ряд персональных качеств, которые наверняка помогут ему в работе на посту спикера.

Борис Елкин достаточно харизматичен, обладает навыками публичного политика, умеет четко выстраивать диалог (что особенно важно в Заксобрании), быстро разбирается в ситуации и обладает чувством юмора. Ранее он показал себя эффективным управленцем как на посту председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству, так и в должностях сити-менеджера и главы Пскова. Его совместная работа с депутатами городской Думы на многих произвела впечатление. За период его руководства не зафиксировано не то что конфликтов, а даже недопонимания с народными избранниками. Если во времена прежних глав Ивана Цецерского и Елены Полонской гордума зачастую была местом интриг и столкновений депутатов с городской администрацией, то с приходом Бориса Елкина всё это исчезло.

Поздравляя нового председателя Собрания с избранием, губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о совместной работе по развитию Пскова и дорожной сети.

«Ваш опыт, профессионализм и неравнодушие позволят показать достойные результаты», - выразил уверенность глава региона.

Наряду с поддержкой губернатора и депутатского корпуса перечисленные качества руководителя – важные компоненты для того, чтобы, во-первых, крепко держать в руках штурвал парламента региона, а во-вторых – соблюдать преемственность и баланс, о котором сегодня говорил Александр Котов, возглавлявший Собрание на протяжении почти 15 лет.

Выступая перед депутатами, он подчеркнул, что в Собрании нет регалий - это коллегиальный орган, а председатель – первый среди равных. Это помогает сохранить баланс.

«Борис Андреевич, поздравляю вас с избранием, - обратился Александр Котов к своему преемнику. - Нет необходимости говорить о значимости этой должности, эта работа не такая простая. Ответственность всегда будет перед избирателями, страной и коллегами, с которыми вы будете принимать решения».

Перед новым председателем Законодательного Собрания и его коллегами стоит целый ряд актуальных задач. Необходимостью их эффективного решения объясняется корректировка структуры законодательного органа.

В регпарламенте появляется ряд новых структурных подразделений — прежде всего, комитет по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту. Напомним, что именно непростым вопросам этих сфер депутаты прежнего созыва уделяли значительное внимание, в том числе неоднократно проводили «парламентские часы» и вместе с руководителями органов исполнительной власти искали пути решения проблем. Теперь этими направлениями на постоянной основе будет заниматься профильный комитет во главе с опытным управленцем, бывшим председателем Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экс-главой Островского муниципального округа Дмитрием Быстровым.

Кроме того, созданы три новые комиссии – по делам защитников Отечества и их семей, по вопросам молодежной политики, общественных объединений и патриотического воспитания, а также по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства.

Отдельного упоминания заслуживает решение депутатов вернуть должность первого заместителя председателя Собрания. Работать на этом ответственном посту доверено Игорю Дитриху, главе комитета по социальной политике и одному из самых опытных парламентариев, что является свидетельством преемственности в работе Собрания.

Таким образом, Законодательное Собрание восьмого созыва начало свою работу. Как заявил на сессии избранный председатель, он осознает, какая большая ответственность перед жителями области возложена на него. Борис Елкин поблагодарил коллег, экс-председателя Собрания Александра Котова и губернатора Михаила Ведерникова за поддержку и оказанное доверие. «Для меня важно сохранить накопленный Законодательным Собранием опыт и преемственность в работе», - сказал Борис Елкин. Выразим надежду, что под руководством нового спикера областной парламент продолжит работать последовательно, профессионально, в тесном взаимодействии с муниципалитетами и жителями Псковской области.

Андрей Степанов