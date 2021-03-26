Политика

Антон Минаков о подготовке ЛДПР к выборам: Нам приходится выбирать лучших из лучших

ЛДПР пойдет на сентябрьские выборы в Псковское областное Собрание максимально сильной командой — самой сильной за последние несколько созывов. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

«Не буду лукавить, что списки кандидатов примерно составлены и находятся на согласовании в Москве, но не надо забывать, что в конце этого созыва мы приняли законопроект, который сокращает число депутатов областного Собрания с 44 до 26, - заметил гость студии. - У нас нет проблемы с поиском людей. У нас, наоборот, возникла проблема, что мы не смогли всех желающих и достойных людей включить в эти списки, поскольку число округов сократилось с 26 до 13. Например, в 13-й округ входят Псковский район и Гдов. У нас есть отличные муниципальные депутаты как в Гдове, так и в Псковском районе, и есть хорошие координаторы местных отделений и там, и там, а округ один. Нам приходится выбирать лучших из лучших - по-другому не скажешь».

Антон Минаков также напомнил, что потенциальные кандидаты в депутаты от ЛДПР определялись со всей строгостью. «Напомню, мы не выдвигаем кандидатов, которые были судимы, даже с погашенной судимостью. Мы с такими людьми не связываемся. Также у нас в районных группах нет бизнесменов. То есть мы не пускаем в политику людей, которые идут туда, чтобы отстаивать свой бизнес, а выставляем тех, кто живет в своем округе, кого знают и, как мы думаем, подержат местные жители», - пояснил гость студии, добавив, что списки кандидатов от ЛДПР на выборы в Псковской области будут опубликованы по итогам майской партийной конференции.

Гость студии напомнил, что возглавит список в Псковское областное Собрание лидер партии Владимир Жириновский. Факт своего участия в выборах в Госдуму и региональный парламент Антон Минаков не подтвердил. «На предыдущем эфире я говорил, что у меня есть амбиции, и если партия и избиратель окажут мне честь, я бы продолжил депутатскую деятельность. Мне это нравится, мне это интересно, но решение по спискам - как региональным, так и федеральным - будет коллегиально приниматься в мае, на конференции, на основании рекомендаций Высшего совета. Поэтому называть конкретные фамилии сейчас преждевременно. Единственно, о чем можно точно говорить — что список возглавит Владимир Вольфович Жириновский», - заключил он.