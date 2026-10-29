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Избраны председатели профильных комиссий Заксобрания Псковской области

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На очередной сессии депутатский корпус Законодательного Собрания Псковской области утвердил персональный состав и избрал руководителей пяти профильных комиссий, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

В состав комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания Псковской области, вошли Павел Гомон, Игорь Дитрих, Дмитрий Мельцер, Олег Савельев, Алексей Севастьянов, Дмитрий Михайлов, Антон Минаков, Наталья Тудакова, Игорь Романов. Председателем стал Павел Гомон. Его заместителем – Игорь Дитрих, а секретарем – Олег Савельев.

В состав комиссии по по депутатской этике, регламенту и наградам стали Дмитрий Белюков, Дмитрий Быстров, Надежда Васильева, Игорь Дитрих, Андрей Козлов, Антон Минаков, Дмитрий Михайлов, Игорь Романов, Алексей Севастьянов, Елена Синёва и Наталья Тудакова. Председателем комиссии стал Игорь Дитрих.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по делам защитников Отечества и их семей стали Петр Алексеенко, Надежда Васильева, Павел Гомон, Андрей Ключко, Дарья Козьякова, Дмитрий Мельцер, Игорь Романов, Евгений Шумайлов. Председателем комиссии стала Надежда Васильева, заместителем председателя комиссии - Андрей Ключко.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по инвестиционной деятельности и развитию малого и среднего предпринимательства включили Петра Алексеенко, Дмитрия Быстрова, Евгения Васильева, Андрея Козлова, Игоря Романова, Олега Савельева, Юрия Сорокина, Юлию Ярышкину. Председатель комиссии стал Юрий Сорокин, заместителем председателя комиссии - Дмитрий Быстров.

В состав комиссии Законодательного Собрания Псковской области по вопросам молодежной политики, общественных объединений и патриотического воспитания включили Дмитрия Белюкова, Михаила Каратыша, Дарью Козьякову, Оксану Лазареву, Антона Минакова, Игоря Романова, Елену Синёву, Наталью Тудакову, Татьяну Фомченкову. Председателем комиссии депутаты избрали Михаила Каратыша, заместителем председателя комиссии - Дарью Козьякову.

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