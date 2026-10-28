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Александр Козловский рассказал о совместных планах с губернатором Михаилом Ведерниковым

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Поддержка социальной сферы и привлечение федеральных экспертов в Псковскую область были основными темами встречи депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщил Александр Козловский.

«Прошла встреча с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым, мы наметили планы на будущее. Выплата пенсий, их индексация, увеличение заработных плат бюджетникам, улучшение здравоохранения, обеспечение новым оборудованием наших лечебных учреждений – это то, о чём говорил губернатор, и эти направления мы должны вместе реализовывать», – отметил депутат.

По его словам, Федеральное собрание должно работать совместно с руководством региона и выполнять наказы, которые ставят жители.

«Мы намечаем совместную работу на благо Псковской области. Для Псковщины необходимо эффективное представительство в Государственной Думе и Совете Федерации, речь была об этом и о том, какие вопросы мы можем взять на себя как депутаты, как специалисты и как эксперты», – добавил Александр Козловский.

Затем политик пояснил, что планируется продолжать привлекать внимание к Псковской области федеральных структур.

«Будем привлекать внимание федеральных структур и, возможно, проведём большие мероприятия для экспертов, привезём их в регион. У нас уже был опыт проведения выездных комитетов, мы вернёмся и к этому опыту. Думаю, что через проведение таких мероприятий получится обозначить те проблемы, с которыми нам вместе необходимо справиться», – считает Александр Козловский.

По мнению политика, это будет полезно и для региона, и для Государственной Думы, так как через выездные комитеты происходит погружение в проблемы регионов.

«В том числе небольших, как Псковская область, но значимых для России, с историей, со своими проблемами приграничья», – заключил Александр Козловский.
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Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

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