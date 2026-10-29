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ГД приняла в первом чтении законы, направленные на регулирование рынка онлайн-торговли

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Несколько значимых законопроектов, которые направлены на регулирование рынка онлайн-торговли, туризма и недвижимости, приняли в первом чтении в результате пленарного заседания Государственной Думы РФ, которое состоялось сегодня, 29 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы девятого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.

Фото: Антон Мороз / Мах

Одним из самых ожидаемых изменений стал новый порядок возврата товаров, купленных в интернете.

«Самый ощутимый для повседневной жизни вопрос — это возврат онлайн-товаров. Теперь покупатель сможет вернуть онлайн-товар за свой счет любым удобным способом, позволяющим проверить вещь при получении. Для маркетплейсов предусмотрят специальные правила: возврат через пункты выдачи или сортировочные центры. Кроме того, интернет-магазины и продавцы на цифровых платформах будут обязаны публично информировать клиентов о праве на возврат, способах отправки, расходах на доставку и ответственности за порчу товара в пути», — отметил Антон Мороз.

В сфере туризма новый законопроект четко разграничивает зоны ответственности туроператоров и турагентов.

«Оператор отвечает за качество турпродукта и достоверность информации, турагент – за перевод денег, согласование условий и информирование туриста. Теперь туристы смогут напрямую предъявлять претензии турагенту и требовать возмещения убытков», — прокомментировал депутат.

Третья инициатива решает проблему собственников недвижимости, связанную с неточностями в официальных документах. Как отметил парламентарий, в реестре до сих пор числятся данные, собранные по устаревшим методикам – из‑за этого площадь объектов в ЕГРН часто не совпадает с фактической. Благодаря новому закону собственники смогут корректировать площадь на основании заявления и нового технического плана.

«Все три законопроекта направлены на то, чтобы упростить жизнь гражданам и сделать рынок более прозрачным. Продолжаем работать!» — резюмировал Антон Мороз.
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Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Государственной Думы 9-го созыва.

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