ГД приняла в первом чтении законы, направленные на регулирование рынка онлайн-торговли

Несколько значимых законопроектов, которые направлены на регулирование рынка онлайн-торговли, туризма и недвижимости, приняли в первом чтении в результате пленарного заседания Государственной Думы РФ, которое состоялось сегодня, 29 октября. Об этом сообщил депутат Госдумы девятого созыва Антон Мороз в своем канале в мессенджере Мах.
Фото: Антон Мороз / Мах
Одним из самых ожидаемых изменений стал новый порядок возврата товаров, купленных в интернете.
В сфере туризма новый законопроект четко разграничивает зоны ответственности туроператоров и турагентов.
Третья инициатива решает проблему собственников недвижимости, связанную с неточностями в официальных документах. Как отметил парламентарий, в реестре до сих пор числятся данные, собранные по устаревшим методикам – из‑за этого площадь объектов в ЕГРН часто не совпадает с фактической. Благодаря новому закону собственники смогут корректировать площадь на основании заявления и нового технического плана.
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