Терапевт Павел Лукин вошёл в депутатский корпус Заксобрания Псковской области

Терапевт Дедовичской районной больницы единоросс Павел Лукин вошёл в депутатский корпус Заксобрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте.

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Павел Лукин получил вакантный мандат Законодательного Собрания Псковской области, освободившийся в связи с избранием Натальи Мельниковой сенатором РФ. Соответствующее решение Избирательной комиссии Псковской области было озвучено на сессии регионального парламента.

Павел Лукин участвовал в выборах депутатов восьмого созыва Заксобрания в составе единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия».

Напомним, что до регистрации депутатом Заксобрания Павел Лукин входил в действующий состав Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области и в Палату молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Павел Лукин родился и вырос в Дедовичах, получил медицинское образование в Санкт-Петербурге, после окончания учёбы вернулся на работу в Дедовичскую районную больницу.