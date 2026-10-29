 
Политика

Терапевт Павел Лукин вошёл в депутатский корпус Заксобрания Псковской области

0

Терапевт Дедовичской районной больницы единоросс Павел Лукин вошёл в депутатский корпус Заксобрания Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном парламенте. 

Фото: Законодательное Собрание Псковской области

Павел Лукин получил вакантный мандат Законодательного Собрания Псковской области, освободившийся в связи с избранием Натальи Мельниковой сенатором РФ. Соответствующее решение Избирательной комиссии Псковской области было озвучено на сессии регионального парламента.

Павел Лукин участвовал в выборах депутатов восьмого созыва Заксобрания в составе единого списка, выдвинутого партией «Единая Россия».

Напомним, что до регистрации депутатом Заксобрания Павел Лукин входил в действующий состав Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Псковской области и в Палату молодых законодателей при Совете Федерации РФ.

Павел Лукин родился и вырос в Дедовичах, получил медицинское образование в Санкт-Петербурге, после окончания учёбы вернулся на работу в Дедовичскую районную больницу. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026