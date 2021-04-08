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Политика

Второй секретарь обкома КПРФ считает провокацией информацию о выброшенных листовках в Опочке

09.04.2021 18:48|ПсковКомментариев: 0

Второй секретарь обкома КПРФ Дмитрий Михайлов прокомментировал информацию о выброшенных листовках в Опочке. Как сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей Дмитрий Михайлов, коммунисты никаких листовок не готовили и не распространяли.

«Это не наша листовка. Никаких листовок не раздавалось и не подготавливалось», - сказал Дмитрий Михайлов.

Валяющиеся на улицах Опочки листовки Дмитрий Михайлов считает информационной провокацией, сфабрикованной конкурентами КПРФ. Собеседник Псковской Ленты Новостей согласился с предположением автора фотографий о том, что их могли выбросить из автомашины. По его словам, агитационную продукцию могли выбросить не только из проезжающей по улице автомашины, но также из пролетающего самолета или дирижабля.

Дмитрий Михайлов заявил, что негативно относится к загрязнению улиц. Он даст поручение провести ленинский субботник на улицах Опочки, где были разбросаны листовки.

Дмитрий Михайлов рекомендовал жителям Псковской области в случае повторения разбрасывания агитпродукции от имени КПРФ в будущем обращаться непосредственно в избирательный штаб обкома компартии.

Теги: #КПРФ #Опочка #выборы #листовки
Источник: Псковская Лента Новостей
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