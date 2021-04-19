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Политика

Сегодня Путин в 17-й раз обратится с посланием Федеральному Собранию

21.04.2021 09:10|ПсковКомментариев: 1

Сегодня, 21 апреля, президент России Владимир Путин в 17-й раз обратится с посланием Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства состоится в Центральном выставочном зале «Манеж».

ТАСС проанализировал различные статистические параметры обращений президентов РФ с 2000 года: их продолжительность, объем текста, частоту употребления слов и другие.

Длительность

С наиболее продолжительным посланием - 1 час 55 минут - выступил в 2018 году президент РФ Владимир Путин (здесь и далее время выступления округлено до целых минут). Самую короткую речь - 48 минут - он произносил дважды - в 2004 и 2005 годах. В среднем выступление Владимира Путина занимало 1 час 7 минут, Дмитрия Медведева - 1 час 20 минут.

Объем текста

Самый объемный текст - 11 428 слов - принадлежит Владимиру Путину (2018). Его первое выступление перед палатами парламента в 2000 году было и самым кратким - 5 146 слов. Среднее количество слов в посланиях Владимира Путина - 7 158, Дмитрия Медведева - 7 888.

Число гостей

Традиционно число приглашенных на церемонию составляет порядка 1 тыс. человек. В их числе сенаторы и депутаты Государственной думы РФ, члены правительства, представители администрации президента РФ, главы Конституционного и Верховного судов, члены Государственного совета, Общественной палаты, губернаторы, представители основных конфессий, дипломаты, журналисты и другие. В 2000 году на церемонии присутствовали около 980 человек, в 2020 году - около 1,3 тыс.

Число поручений

В 2005 году после выступления российского лидера перед Федеральным собранием впервые был опубликован перечень из 15 поручений правительству РФ по реализации президентского послания. В последующие два года распоряжения о реализации послания публиковались правительством РФ. С 2008 года поручения кабинету министров на регулярной основе дает глава государства. Наибольшее число поручений - 57 - было дано в 2013 году, наименьшее - в 2008 и 2018 годы (по семь). В 2020 году по итогам послания президент дал 38 поручений.

Ключевые слова

Слово «государство» - одно из наиболее часто используемых в президентских посланиях. Чаще всего - 97 раз - оно звучало в ходе первого выступления Владимира Путина в 2000 году (здесь и далее подсчитана частота употребления слов вместе с их производными).

Минимальное число упоминаний слова «государство» (восемь) пришлось на президентское послание 2016 года. Слово «Россия» президент чаще всего произносил в 2018 году (107 раз). Реже всего это слово фигурировало в послании Дмитрия Медведева в 2010 году (33).

Термин «демократия» повторяли чаще всего Дмитрий Медведев в 2008 году (26) и Владимир Путин в 2005 году (23). В тексте выступлений Владимира Путина 2015, 2019 и 2020 годов он не встречался ни разу.

Максимальный акцент на экономических вопросах был сделан в 2003 году, слово «экономика» и его производные повторялись 61 раз. В 2020 году Владимир Путин использовал эти слова реже всего - 15 раз. Понятие «кризис» максимально часто фигурировало в речи Дмитрия Медведева в 2008 году (17 раз). В 2005, 2006, 2014, 2015 и 2019 годах оно в текстах выступлений не упоминалось.

«Безопасность» чаще всего - 11 раз - произнес в 2018 году Владимир Путин, десять раз употребил этот термин в 2008 и 2009 годы президент РФ Дмитрий Медведев. Всего дважды «безопасность» упоминается в тексте посланий Владимира Путина 2000 и 2015 годов.

Понятие «справедливость» максимально часто звучало в выступлениях Владимира Путина 2005 года (17 раз) и Дмитрия Медведева 2008 года (12 раз), в 2002 и 2003 годы это слово не употреблялось ни разу.

Теги: #послание Путина Федеральному Собранию
Источник: Псковская Лента Новостей
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