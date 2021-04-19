Политика

Андрей Турчак: Послание Путина станет основой предвыборной программы «Единой России»

«Единая Россия» безотлагательно приступает к реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Оно станет основой программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

По его словам, уже завтра состоится заседание Программной комиссии партии, где будут даны поручения фракциям «Единой России» по законодательному обеспечению озвученных президентом целей.



«Президент предложил план конкретных действий и мероприятий. В послании учтены предложения "Единой России", которые мы готовили вместе с людьми. Это повышение качества медицинской помощи и доступности лекарственного обеспечения, поддержка семей с детьми, беременных женщин, молодых родителей, жителей сельских территорий».

Андрей Турчак также подчеркнул, что в послании президента отражены инициативы единороссов о 100%-ной оплате больничных для родителей с детьми до 7 лет, об обновлении в регионах парка автомобилей скорой помощи и парка школьных автобусов, о бесплатном подключении людей к газу. Между тем решения о запуске программы замены коммунальных сетей и поддержке крупных инфраструктурных проектов, по его убеждению, могут стать локомотивами роста регионов.

«Реализация этих программ потянет за собой экономику, позволит создать новые рабочие места, в конечном итоге, повысит качество жизни людей», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.