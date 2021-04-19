Политика

Юрий Сорокин: Анонсированное Путиным решение вдохнет новую жизнь в развитие наших сел

Сегодняшнее послание президента Владимира Путина Федеральному Собранию - это, по сути, масштабная стратегическая программа развития нашей страны на ближайшие годы. Таким мнением на своей Instagram-странице поделился вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель региональной общественной приемной председателя «Единой России» Юрий Сорокин.

«Глава государства обозначил множество важнейших решений по поддержке всех сфер нашей жизни. Здравоохранение и образование, наука и бизнес, экономика и экология, поддержка материнства и детства - по каждому из направлений мы сегодня услышали четкий план действий и конкретные объемы финансирования», - отметил он.

Юрий Сорокин также обратил внимание, что президент поддержал инициативу «Единой России» о том, что жители не должны платить за подведение газа к границе земельного участка. «Мы рассчитываем, что озвученное решение вдохнет новую жизнь в развитие наших сел и деревень», - добавил он.

Еще одна актуальная тема, которая напрямую касается Псковской области - это поддержка экономики в регионах. Парламентарий указал, что президент озвучил решение, по которому весь объем коммерческой задолженности субъектов, превышающий 25% их собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами.