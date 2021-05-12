Политика

В Пскове прошла акция «Красные в городе»

16 мая в Пскове прошла акция «Красные в городе». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ.

«Общаясь с псковичами и гостями города, мы выяснили, что красный цвет победы — самый популярный цвет, задающий правильное настроение перед предстоящими выборами, которые пройдут в сентябре этого года», - сообщили в обкоме.

В ходе прогулки комсомольцы и коммунисты, кандидаты в депутаты раздавали информационные листовки. На одной из спортивных площадок города был проведен мастер-класс по здоровому образу жизни.

«Предстоящая сдача норм ГТО этим летом будет именно под красными знаменами. Что важно, в этот день город был именно нашим, красным! Да будет так всегда», - подчеркнули коммунисты.