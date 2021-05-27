Политика

В Пскове «Новые люди» сохраняют интригу о списке своих кандидатов на выборы

«Новые люди» пока сохранят интригу и не будут раскрывать список своих кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание и в Государственную Думу. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове заявил представитель партии «Новые люди», кандидат политических наук Андрей Маковский.

По его словам, когда списки будут окончательно сформированы, их озвучат на пресс-конференции партии, которая запланирована на июнь. Он также отметил, что первые три позиции на выборы уже определены. Интригу в партии решили сохранить и о кандидатах по одномандатным округам.

«Я просто замечу, что по определенным округам вопросы о кандидатах уже закрыты. Мы проанализировали положение вещей, определили, где у "Новых людей" есть шансы, где действующее руководство не реагирует на проблемы своевременно», - сказал он.

На данный момент в актив партии входят 100-120 человек, из них около 50 человек участвуют в жизни партии постоянно. «В основном это студенты, работающая молодежь города Пскова. Я уверен, что ни одна партия не обладает такой молодежной базой. Это наш человеческий, избирательный потенциал», - отметил Андрей Маковский.