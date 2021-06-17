Политика

Выборы депутатов Псковского областного Собрания VII созыва назначены на 19 сентября

Выборы депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва пройдут 19 сентября. Соответствующее решение приняли депутаты на заключительной 59-й сессии регионального парламента шестого созыва, которая проходит 17 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Выборы 19-го или трехдневные - 17, 18, 19?» - поинтересовался лидер фракции КПРФ Петр Алексеенко.



«Наши полномочия - обозначить дату выборов, - отметил спикер регионального парламента Александр Котов. - Все, что связано с процедурой проведения выборов, - это полномочия Избирательной комиссии соответствующего уровня».



Днем голосования на выборах в Собрание депутатов является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий Псковского областного Собрания депутатов, в если сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Госдумы — день голосования на указанных выборах.



Решение о назначении выборов в Псковское областное Собрание должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Напомним, численный состав регионального парламента следующего созыва уменьшится до 26 депутатов, в нынешнем работают 44 парламентария. Половина из нового состава будет, как и прежде, избираться по одномандатным округам, половина - по партийным спискам.