Свежая кровь и тяжеловесы: Антон Мороз спрогнозировал, какой будет ротация депутатского корпуса

Обновление состава депутатов Псковского областного Собрания по результатам сентябрьских выборов может составить около 20–30%, в том числе за счёт участников специальной военной операции. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы, член президиума политсовета регионального отделения «Единой России» Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Ротация депутатского корпуса будет неизбежной и заметной, подчеркнул гость студии. «Обновление обязательно будет, и достаточно системным», — отметил он.

По словам Антона Мороза, в числе новых кандидатов партия ожидает увидеть участников СВО. «У нас появилась категория граждан, которые, на мой взгляд, обязаны попасть в региональный парламент, поскольку они представляют интересы тех людей и являются теми людьми, которые защищают нашу Родину», — заявил он.

Депутат уточнил, что такие кандидаты могут появиться как на региональном, так и на муниципальном уровне. «Мы ждём этих людей в качестве кандидатов на те или иные должности в региональном парламенте и в городском парламенте», — сказал он.

При этом Антон Мороз отметил, что значительная часть действующих депутатов сохранит свои позиции благодаря опыту и поддержке избирателей: «Это тяжеловесы, это люди, обладающие авторитетом, опытом, в первую очередь авторитетом у населения. От такого опыта не отказываются».

Он обозначил ориентир обновления, оценивая возможный уровень ротации. «Я думаю, что свежая кровь в размере 20–30% вполне реально может прийти и помочь уже людям, которые давно в политике, встряхнуть ситуацию, принести новые идеи», — пояснил депутат.

Гость студии добавил, что новые депутаты смогут усилить работу парламента за счёт собственного опыта и понимания актуальных запросов общества. «Это люди, которые реально понимают, что происходит в регионе, и готовы эти задачи брать на себя», — заключил Антон Мороз.