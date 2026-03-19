Антон Мороз: Предварительное голосование «Единой России» помогает понять запрос общества

Предварительное голосование «Единой России» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания уже стартовало, и все претенденты пройдут через эту процедуру. Об этом заявил депутат Псковской городской Думы, член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» Антон Мороз в эфире радио ПЛН FM.

Партия рассматривает предварительное голосование как ключевой механизм отбора кандидатов. «Это не какая-то ненужная процедура, это абсолютно продуманная, чёткая система, которая была утверждена в качестве основы подбора кандидатов для выборов в Государственную Думу и областное Собрание», — отметил он.

«Она стартовала, подача документов уже началась. Все будут проходить процедуру предварительного голосования», — сообщил Антон Мороз. Он уточнил, что участие могут принять все желающие, которые готовы к политической деятельности: «Те люди, которые готовы и видят себя в качестве общественного деятеля или политика, могут подать документы и принять участие».

Депутат добавил, что механизм предварительного голосования позволяет отсеивать кандидатов, не соответствующих требованиям партии, и формировать список из наиболее подготовленных участников. «Это система отбора достойных кандидатов, которые смогут представлять интересы и обеспечивать реализацию народной программы», — пояснил он.

Гость студии также отметил: «Процедура позволяет чуть раньше начать избирательный процесс и получить больше обратной связи с населением, понять запрос общества», — сказал он.

Отвечая на вопрос о собственных планах участия, Антон Мороз подчеркнул, что будет действовать в рамках партийной дисциплины. «Я человек системный и отношу себя к структурной единице партии. Поэтому в ближайшее время у нас пройдет необходимое совещание, посвященное финальному этапу. Мы будем подбирать тех людей из действующего состава депутатов городского, областного и федерального парламентов, которые примут участие в предварительном голосовании как члены этой команды. Естественно, они будут такими же участниками предварительного голосования, как и другие лица, которые захотят быть представлены от Единой России в любой ветви законодательной власти. После того как будет принято решение о том, что такая необходимость существует, мы, соответственно, будем его исполнять», — заявил член президиума политсовета регионального отделения партии «Единая Россия».

Гость студии уточнил, что действующие депутаты примут участие в процедуре наравне с другими кандидатами. «Это будут такие же участники предварительного голосования, как и иные лица, которые захотят быть представлены от «Единой России»», — добавил депутат.

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

