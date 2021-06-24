Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» может справиться с любыми вызовами

Партия «Единая Россия» может справиться с любыми вызовами, заявил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в ходе второго этапа XXVII конференции регионального отделения партии 24 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Единая Россия" в Псковской области была и остается единственной командой, которая, следуя за лидером, может мобилизоваться в кратчайшие сроки и справиться с любыми вызовами, - сказал Александр Козловский. - Мы за сильную Россию и благополучие людей, и доказываем это из года в год, изо дня в день полезными людям партийными проектами. Их 15».

Александр Козловский напомнил, что партийные проекты появляются там, где ситуация «требует конкретных действий и результата». «Большинство из них социальные, затрагивают вопросы культуры, семьи и детства, образования и здорового образа жизни. Другие проекты инфраструктурные, и президент особо на них останавливался на Съезде. Дороги, чистая вода, развитая городская среда – это залог развития и социальной сферы и экономики», - отметил он.

Секретарь псковского отделения «Единой России» рассказал, что с 2018 года на реализацию партийного проекта «Городская среда» выделили более 650 млн рублей. «Отремонтировано около 200 дворов и 150 общественных пространств. Эффективность и результаты мы можем продемонстрировать по каждому из партийных проектов», - подчеркнул он.

Александр Козловский заметил, что в этом году партия совместно с правительством вывела этот проект на новый уровень. «Именно люди решали, какие общественные и дворовые территории будут реализованы в первую очередь. Проголосовало более 60 тысяч человек», - заметил он.

«Все это стало возможным , потому что мы - "Единая Россия" - команда президента, команда губернатора», - подчеркнул секретарь реготделения партии.

«Наша фракция в Псковском областном Собрании - опора для решений губернатора. В год пандемии выделена помощь 42 тысячам малоимущих семей, планируется приобрести 14 квартир для врачей. Ежегодно принимается социально ориентированный бюджет региона», - добавил он.