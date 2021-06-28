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Политика

Журналист Максим Шевченко возглавит список РПСС на выборах в Госдуму

03.07.2021 21:06|ПсковКомментариев: 0

Журналист Максим Шевченко возглавит список Российской партии социальной справедливости на выборах в Госдуму. В общефедеральную часть списка войдут еще 10 человек, в том числе член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Иван Засурский. Соответствующее решение приняли на предвыборном съезде партии 3 июля.

Также в общефедеральную часть списка партии вошли депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, экс-депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников, пишет ТАСС.

«Это, наверное, самый сильный список федеральный из всех партий, которые представляют свои списки в ходе избирательной кампании», - сказал Максим Шевченко. По его словам, задачей партии на съезде стало создание «политической платформы», удовлетворяющей запросам разных граждан страны.

При этом Максим Шевченко заявил, что РПСС будет поддерживать представителей оппозиционных партий, которые участвуют в выборах и «выдвигаются от КПРФ, Справедливой России [Патриоты - за Правду], от других оппозиционных партий».

Теги: #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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