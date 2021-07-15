Политика

Движение «Голос» не фиксирует серьезных нарушений на старте избирательной кампании в Псковской области

У движения в защиту прав избирателей «Голос» не возникло замечаний на старте избирательной кампании в Псковской области, в доагитационный период. Об этом сообщил координатор движения Владимир Жилинский во время круглого стола Избирательной комиссии Псковской области «Наблюдение в Единый день голосования — 2021», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так Владимир Жилинский ответил на соответствующий уточняющий вопрос члена ЦИК РФ Игоря Борисова.

Координатор движения «Голос» дал положительную оценку работе областной Избирательной комиссии и отметил, что, несмотря на существующие разногласия, налажено конструктивное взаимодействие, и серьезных нарушений, как в некоторых других регионах РФ, не фиксируется.