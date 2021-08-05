Политика

В псковских колониях идет подготовка к предстоящим выборам

В учреждениях УФСИН России по Псковской области идет подготовка к предстоящим выборам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Идет планомерная работа по подготовке к единому дню голосования 19 сентября: созданы рабочие группы по проведению выборной кампании, утвержден план основных организационно-практических мероприятий по реализации избирательных прав граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы области, рассказали в управлении

В голосовании примут участие лица, обладающие избирательным правом: подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, находящиеся в СИЗО-1 (город Псков), в СИЗО-2 (город Великие Луки). Кроме того, проголосуют и осужденные к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества и лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В двух следственных изоляторах выделили специальные помещения для размещения выездных избирательных участков. Во всех подразделениях идет работа по размещению на стендах необходимой информации о предстоящих выборах, сведений о порядке голосования. Отдельное внимание уделят обеспечению и соблюдению санитарных норм в период проведения голосования.

«Сотрудники отделов специального учета и отделов воспитательной работы учреждений постоянно осуществляют мониторинг лиц, имеющих право на участие в голосовании», - заметили в ведомстве.

На сегодняшний день в УФСИН России по Псковской области избирательным правом обладает 301 человек, содержащийся в следственных изоляторах, а также более 50 граждан, находящихся под домашним арестом, состоящих на учете в филиалах уголовно-исполнительной инспекции.