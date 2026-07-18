Группа кандидатов в депутаты Законодательного собрания Псковской области представила документы в ТИК

Группа кандидатов в депутаты Законодательного собрания Псковской области от ряда политических партий представила документы в Территориальную избирательную комиссию города Пскова, сообщается в группе ТИК в соцсети «ВКонтакте».
15 июля 2026 года в комиссию представили документы четыре кандидата, выдвинутые политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России: Константин Ситкин по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье); Рамиль Усманов по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье); Светлана Полянская по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище); Владимир Ефимов по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье)
Наталья Тудакова выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье);
Виктор Яшин выдвинут Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).
Игорь Иванов выдвинут Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье);
Анастасия Григорьева выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).
Дмитрий Михайлов выдвинут Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).
Юрий Конов выдвинут Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).
Наталья Романовская выдвинута Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).
Сергей Самокиш выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье);
Иван Сверчков выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).
Денис Поздняков выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).
Сергей Горячев выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).
Ольга Круглова выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).
Валентина Борисенкова выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).
Елена Сойту выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).
Яна Иванова выдвинута политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).
Татьяна Пасман выдвинута политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).
Алексей Канищев выдвинут политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).
Евгений Васильев выдвинут политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).
Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрания Псковской области состоятся с 18 по 20 сентября.