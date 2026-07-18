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Группа кандидатов в депутаты Законодательного собрания Псковской области представила документы в ТИК

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Группа кандидатов в депутаты Законодательного собрания Псковской области от ряда политических партий представила документы в Территориальную избирательную комиссию города Пскова, сообщается в группе ТИК в соцсети «ВКонтакте».

15 июля 2026 года в комиссию представили документы четыре кандидата, выдвинутые политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России: Константин Ситкин по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье); Рамиль Усманов по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье); Светлана Полянская по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище); Владимир Ефимов по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье)

Наталья Тудакова выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье);

Виктор Яшин выдвинут Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).

Игорь Иванов выдвинут Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье);

Анастасия Григорьева выдвинута Социалистической политической партией «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).

Дмитрий Михайлов выдвинут Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).

Юрий Конов выдвинут Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).

Наталья Романовская выдвинута Псковским областным отделением КПРФ по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).

Сергей Самокиш выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье);

Иван Сверчков выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).

Денис Поздняков выдвинут политической партией «Новые люди» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).

 

Сергей Горячев выдвинут политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).

Ольга Круглова выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).

Валентина Борисенкова выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).

Елена Сойту выдвинута политической партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).

Яна Иванова выдвинута политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 4 (дальнее Завеличье).

Татьяна Пасман выдвинута политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 1 (центр, Любятово, Кресты, Завокзалье).

Алексей Канищев выдвинут политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 3 (ближнее Завеличье).

Евгений Васильев выдвинут политической партией «Яблоко» по одномандатному избирательному округу № 2 (Запсковье, Овсище).

 

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрания Псковской области состоятся с 18 по 20 сентября. 

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