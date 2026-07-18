Псковский ТИК завершил прием заявок на выборы в ЗакСобрание

Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области завершено. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили в Территориальной избирательной комиссии города Пскова.

Фото: ТИК города Пскова

По четырем одномандатным округам в городе Пскове выдвинулись 29 человек, конкуренция по округам:

округ №1 восемь человек на место,

округ №2 восемь человек на место,

округ №3 шесть человек на место и

округ №4 семь человек на место.

Ранее кандидаты от ряда политических партий представили свои документы.

Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области состоятся с 18 по 20 сентября.