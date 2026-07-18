Псковский ТИК завершил прием заявок на выборы в ЗакСобрание

Выдвижение кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания Псковской области завершено. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщили в Территориальной избирательной комиссии города Пскова.
Фото: ТИК города Пскова
По четырем одномандатным округам в городе Пскове выдвинулись 29 человек, конкуренция по округам:
- округ №1 восемь человек на место,
- округ №2 восемь человек на место,
- округ №3 шесть человек на место и
- округ №4 семь человек на место.
Ранее кандидаты от ряда политических партий представили свои документы.
Напомним, выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание Псковской области состоятся с 18 по 20 сентября.