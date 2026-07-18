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ЦИК заверил списки всех партий, выдвинувших кандидатов на думские выборы

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Центральная избирательная комиссия России завершила процедуру заверения списков кандидатов от всех 11 политических партий, выдвинувшихся на выборы депутатов Госдумы девятого созыва.

18 июля ЦИК заверил списки партии «Зеленые», 16 июля – списки кандидатов в Госдуму от «Родины» (федеральный список – 298 кандидатов, по одномандатным округам – 65). 15 июля были утверждены списки «Коммунистов России», 13 июля – «Справедливой России», федеральный список которой включает 263 кандидата, по одномандатным округам выдвинуто 224 человека.

Ранее были заверены списки Партии пенсионеров, «Единой России», «Новых людей» и «Яблока». После проверки в федеральном списке «Единой России» осталось 390 кандидатов, у «Новых людей» – 298, у «Яблока» – 274. По одномандатным округам партии выдвинули соответственно 224, 215 и 137 кандидатов.

Заверены списки кандидатов от КПРФ, ЛДПР, Партии прямой демократии.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам и 225 – по одномандатным округам, пишут «Ведомости».

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