Политика

«Новые люди» в Пскове сдали подписи для регистрации на выборы в областное Собрание

Представители Псковского регионального отделения партии «Новые люди» сдали подписи в областную Избирательную комиссию для последующей регистрации единого списка кандидатов от партии на выборы в областное Собрание депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подача документов состоялась 9 августа. В процедуре приняли участие руководитель регионального отделения партии Александр Борский, представитель «Новых людей», кандидат политических наук Андрей Маковский, предприниматель из Печорского района Александр Козлов, а также активисты партии.

Всего региональному отделению партии «Новые люди» удалось собрать более 2 800 подписей в свою поддержку. Наибольшее количество подписей партия получила в Пскове и Великих Луках.

В сборе подписей принял участие и руководитель регионального отделения партии. Александр Борский рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что одной из наибольших проблем на этом этапе был низкий уровень доверия жителей Псковской области к данной процедуре.

«У нас еще небольшой уровень узнаваемости, поэтому приходилось уделять больше времени тому, чтобы рассказать местным жителям о нас, о деятельности нашей партии, о людях, которые за ней стоят. Кроме того, многие не знали, что есть такой процесс — сбор подписей. Когда представители партии приходили к жителям региона в мерче (одежде с символикой партии — ред.), просили ФИО, паспортные данные и подпись, многие пугались», - отметил Александр Борский.

Напомним, в тройку лидеров от партии «Новые люди» на выборы в Псковское областное Собрание входят Андрей Маковский, Александр Борский и Александр Козлов.