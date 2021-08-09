Политика

Жители Псковской области могут проголосовать за своего кандидата не только по месту прописки

Жители Псковской области могут проголосовать за своего кандидата не только по месту прописки. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.

«Любой избиратель, который в дни голосования не сможет прийти на участок, к которому он относится по прописке, сможет проголосовать по месту нахождения», - говорится в сообщении.

Для этого нужно до 13 сентября подать письменное заявление в один из пунктов их приема:

- любая территориальная избирательная комиссия (адреса);

- МФЦ;

- портал госуслуг.

С 8 сентября к этому списку добавятся участковые избирательные комиссии.

«Важно: избиратель должен находиться в пределах своего избирательного округа», - добавили в облизбиркоме.