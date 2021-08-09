Жители Псковской области могут проголосовать за своего кандидата не только по месту прописки. Об этом сообщает Избирательная комиссия региона.
«Любой избиратель, который в дни голосования не сможет прийти на участок, к которому он относится по прописке, сможет проголосовать по месту нахождения», - говорится в сообщении.
Для этого нужно до 13 сентября подать письменное заявление в один из пунктов их приема:
- любая территориальная избирательная комиссия (адреса);
- МФЦ;
С 8 сентября к этому списку добавятся участковые избирательные комиссии.
«Важно: избиратель должен находиться в пределах своего избирательного округа», - добавили в облизбиркоме.