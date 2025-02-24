Политика

Алексей Севастьянов о муниципальной реформе: Это единственное верное решение

Муниципальная реформа в Псковской области - единственное правильное и верное решение, такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания депутатов от партии «Единая Россия» Алексей Севастьянов на 42-й сессии Собрания 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это, на мой взгляд, единственное правильное и верное решение. Вчера в Государственной Думе более трех часов обсуждали закон о местном самоуправлении. Здесь надо учесть специфику нашего региона, это являться определяющим фактором. Нам нужно удерживать этот вектор - развития и сохранения. Самое главное в этой задаче: правильно наладить работу представительных органов», - сказал Алексей Севастьянов.

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Напомним, на сегодняшней сессии должны рассмотреть вопрос преобразовании 10 районов области в округа. Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.