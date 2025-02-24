Политика

Депутаты поддержали преобразование последних десяти районов Псковской области в округа

Преобразование последних десяти районов Псковской области в муниципальные округа поддержали депутаты на 42-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Решение о переходе на одноуровневую систему местного самоуправления приняли Великолукский, Дедовичский, Куньинский, Новосокольнический, Островский, Палкинский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Псковский и Себежский районы. Инициативы, возникшие на местах, сначала поддержали поселенческие, а затем районные Собрания депутатов, сформированные пакеты документов были направлены губернатору, что стало основанием для разработки проектов областных законов.

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В Псковской районе, в отличие от других муниципалитетов, есть отличие по численности депутатов. Сейчас в районе 18 депутатов. По закону после преобразование количество депутатов должно быть увеличено до 20.

Каждый из десяти законов предусматривает преобразование всех поселений, входящих в состав муниципального района, определяет статус образованного муниципального образования, устанавливает его границы и административный центр, наименования органов местного самоуправления, численность, срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва, порядок избрания, полномочия и срок полномочий первого главы округа, а также устанавливает переходный период до января 2026 года.

Предполагается, что все образованные округа, как и ранее созданные в результате муниципальной реформы административно-территориальные единицы, будут располагаться в прежних границах одноимённых районов с теми же административными центрами.