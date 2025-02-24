Политика

Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Наша жизнь после СВО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Три мудреца», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня программу для вас проведут Максим Костиков, Олег Добрынин и Константин Калиниченко.

Ключевая тема, которую сегодня обсудят «мудрецы» - «Наша жизнь после СВО».

Что будет с экономикой? Отменят ли санкции? Вернутся ли западные компании?

Как встроить в мирную жизнь тысячи людей, вернувшихся с фронта?

Стоит ли откручивать «гайки» во внутренней политике?

Нужно ли возвращать релокантов в страну и на каких условиях?

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представят радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.