Политика

Брячак прокомментировал замену Абрамова на Драпеко в списке лидеров СР на выборах в Псковской области

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак объяснил, почему в список лидеров партии на выборах депутатов Псковского областного Собрания включена под №1 известная актриса Елена Драпеко. Напомним, что такое решение было принято сегодня на региональной партийной конференции. Ранее заявлялось, что в тройку лидеров под №2 войдет директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, а возглавит список сам Олег Брячак.

На фото: руководитель фракции СР в областном Собрании Наталья Тудакова, председатель регионального партийного отделения Олег Брячак и директор компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов

По словам Олега Брячака, решение о включении в список актрисы Елены Драпеко было принято накануне федеральным руководством партии, в частности, председателем организации Сергеем Мироновым.

«Я не могу комментировать решение своего партийного руководителя», - сказал Олег Брячак.

На фото: актриса, депутат Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко

Олег Брячак также отметил, что Владислав Абрамов войдет в список партии на выборах в региональный парламент. «Владислав Абрамов остается с нами, он включен в состав одной из территориальных групп», - сказал Олег Брячак.