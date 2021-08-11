Политика

Облизбирком примет «взвешенное и юридически выверенное» решение по регистрации Шлосберга

Избирательная комиссия Псковской области примет взвешенное и юридически выверенное решение о регистрации лидера псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга на выборах в областное Собрание депутатов. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов 12 августа в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы изучаем документы, будем их внимательно смотреть, после совместных консультаций с Центральной избирательной комиссией будем принимать решение», - сказал Игорь Сопов. Делать прогнозы относительно перспектив в настоящее время преждевременно. Глава облизбиркома заверил, что комиссия будет принимать взвешенное решение.

Напомним, ранее Лев Шлосберг был зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №207 в Москве. В Пскове областная избирательная комиссия вначале отказала ему и яблочнику Николаю Кузьмину в регистрации на выборах депутатов областного Собрания, однако затем зарегистрировала в качестве кандидатов.

В понедельник, 9 августа, Московский городской суд по административному иску кандидата в депутаты Государственной Думы по одномандатному округу №207 от партии «Зеленые» принял решение об отмене регистрации Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в одномандатном округе №207.