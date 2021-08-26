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Политика

Шлосберг VS парламентские партии

30.08.2021 12:58|ПсковКомментариев: 3

Руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг призвал россиян не голосовать на выборах в Госдуму за четыре парламентских партии - «Единую Россию», «Справедливую Россию», КПРФ и ЛДПР.

Как политик отметил в эфире радио «Эхо Москвы», это те самые партии, которые не подали ни одного голоса против Конституции, принимали «безумные» законы об иностранных агентах, экстремистских организациях и аффилированных лицах и которые «создали своими руками законодательное обеспечение машины государственных политических репрессий».

«Ни одного голоса всем четырем парламентским партиям нынешней Государственной Думы. Это все четыре партии Владимира Путина. Это все четыре партии политических репрессий. Это все четыре партии имперской политики в начале 21 века. Они себя дискредитировали. Они полностью изувечили российскую политическую и государственную систему. Эта система при них деградировала и превращается в политическую пещеру», - заявил лидер псковских «яблочников».

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В свою очередь лидеры Псковских региональных отделений парламентских партий не разделяют позицию Льва Шлосберга. Так, координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков заявил, что негативно относится к такого рода заявлениям.

«Избиратели должны сами решать, за кого им голосовать и иметь свое собственное мнение. В случае со Львом Шлосбергом, как мне кажется, сработала некая внутренняя обида, ведь он сам был снят с выборов и в Псковское областное Собрание депутатов, и в Государственную Думу. Я считаю, здесь работает некий принцип "ни себе, ни людям"», - полагает Антон Минаков.

Первый секретарь обкома компартии Петр Алексеенко также убежден, что Лев Шлосберг «не прав в этом вопросе».

«Нельзя все партии под одну гребенку, потому что надо почитать нашу программу и посмотреть, как мы голосовали в Государственной Думе (я уже не говорю про Псковское областное Собрание), а потом уже делать такие скоропалительные выводы. Тем более, что наш представитель Дмитрий Михайлов высказал свое категорическое мнение по поводу его снятия и наши представители в областной избирательной комиссии также голосовали против», - заметил лидер псковских коммунистов. «Есть у нас, конечно, идеологические разногласия, но направления-то работы у нас одинаковые: сменить власть», - добавил Петр Алексеенко, выразив надежду, что Лев Шлосберг «еще подумает» над своей позицией.

Между тем, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Олег Брячак назвал мнение Шлосберга «обычной истерикой человека, который проиграл». «Больше мне добавить нечего, и прислушиваться к этой истерике я не рекомендую никому. Я рекомендую каждому гражданину, который собирается идти на выборы, проголосовать сердцем, проголосовать умом, кто как хочет, а не слушать человека, которого в очередной раз сняли со всех выборов, который в очередной раз потерпел фиаско», - заключил Брячак.

Напомним, 26 августа Лев Шлосберг был исключен из федерального списка партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области). В этот же день политика исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания, выдвинутого «Яблоком».

Теги: #партии #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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