Политика

Это логичный ход, чтобы убрать сильных кандидатов — Дмитрий Михайлов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

«Это логичный ход, чтобы убрать сильных кандидатов», - отметил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента, кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Михайлов, комментируя исключение Льва Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму.

«Знаете, они ничего нового не сделали. Они меня (власти) и в 2016 году снимали с выборов, потом нашего кандидата и в 2019 году сняли с выборов. То есть это у них такая тактика. Снимать сильных кандидатов, которые говорят правду, ну или хотя бы действительность, которая происходит у нас в Псковской области», - отметил Дмитрий Михайлов.

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Коммунист не стал комментировать последствия, которые снятие Льва Шлосберга с выборов может понести партия «Яблоко». «Я не эксперт в этом. Не знаю, как будут они работать, не могу сказать», - сказал он.