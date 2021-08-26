Это логичный ход, чтобы убрать сильных кандидатов — Дмитрий Михайлов о снятии Шлосберга с выборов в Госдуму

«Это логичный ход, чтобы убрать сильных кандидатов», - отметил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей секретарь Псковского областного отделения КПРФ, депутат регионального парламента, кандидат в депутаты Госдумы Дмитрий Михайлов, комментируя исключение Льва Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области) на выборах в Госдуму.
Коммунист не стал комментировать последствия, которые снятие Льва Шлосберга с выборов может понести партия «Яблоко». «Я не эксперт в этом. Не знаю, как будут они работать, не могу сказать», - сказал он.