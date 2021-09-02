Политика

Областной суд отклонил иск Шлосберга к избиркому

Псковский областной суд отклонил иск руководителя Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга к избирательной комиссии Псковской области по поводу снятия его кандидатуры с участия в выборах депутатов областного Собрания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель руководителя регионального отделения партии Дмитрий Пермяков.

«Решение мы считаем неправовым и несправедливым. Ждем решение Верховного суда в понедельник: оно предопределит, осталась ли в России публичная политика и право в принципе», - написал он.

Напомним, 26 августа, решением Избирательной комиссии Псковской области Льва Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Яблоко».

Ранее в тот же день ЦИК России исключила Шлосберга из федерального списка партии на выборах в Госдуму в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области).