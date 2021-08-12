Политика

Одному из кандидатов на должность главы Новосокольнического района отказали в регистрации

Одному из кандидатов на должность главы Новосокольнического района отказали в регистрации. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в территориальной избирательной комиссии района.

«Заместитель главы администрации Пустошкинского района Андрей Иванов выдвигался на должность главы муниципалитета в порядке самовыдвижения. Ему отказали в связи с недостаточным количеством представленных достоверных подписей: кандидат представил 57 подписей, но 46 из них признали недействительными», - рассказали в ТИК района.

Выборы на должность главы муниципалитета пройдут с 17 по 19 сентября. На данный момент на должность главы Новосокольнического района претендуют пять кандидатов: