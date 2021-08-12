Политика

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы выпуска:

Завершилась регистрация кандидатов на сентябрьские выборы. Остается неделя до старта агитационного периода. Кандидаты на низком старте; Снятие Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу в Москве и дело Милушкиных в Пскове; Псковская область оказалась в числе регионов с самой низкой средней зарплатой по стране.

Ведущие — Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Высказать свое мнение по обсуждаемым темам можно, позвонив по телефону 56-73-72.